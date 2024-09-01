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15 новых школ открыли в Астане

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:12 Фото: акимат Астаны
В Астане 1 сентября 2024 года открыли 15 новых школ. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Астаны Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

Глава города поздравил учителей и учеников с Днем знаний и рассказал, что посетил новую комфортную школу № 106, которую открыли в районе Сарыарка. В ней будут учиться в две смены четыре тысячи детей.

"Дорогие учителя, учащиеся и их родители! Поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня первый звонок прозвучал для 28 тыс. первоклассников! Перед школьниками стоит важная задача – учиться не ради оценок, а ради знаний! Только упорным трудом вы сможете достичь успехов", – написал аким.
комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:12

Фото: акимат Астаны

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:12

Фото: акимат Астаны

В акимате города сообщили, что всего 1 сентября в столице открыли 15 новых школ. Девять из них – в рамках нацпроекта главы государства "Комфортная школа", еще две государственные и четыре частные школы. Новые учебные заведения рассчитаны на двухсменное обучение 28 тысяч детей.

Девять комфортных школ расположены по адресам:

  • ЖМ Коктал, район пер. ул. Улытау – ул.Наурыз;
  • ул. А. Байтурсынова, район дома № 9 (ЖК "Highvill");
  • южнее ЖМ Тельмана (Багыстан);
  • ул. С-189 и 12-207 (пер. ул. Земляничная);
  • ул. Толе би и Е758 (район ЖК Сеул и Зеленый квартал);
  • ул. Орынбор и № 37 (район ЖК "SOHO");
  • пр. Мангилик Ел и ул. Е 497 (район мечети);
  • пер. ул. Кабанбай батыра и Сыганак (ЖК "Поколение);
  • ул. Толе би – 24 (Барыс Арена).
комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:12

Фото: акимат Астаны

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:12

Фото: акимат Астаны

"Новые школы позволили решить вопросы в пяти учебных заведениях, где обучение вели в три смены, а также в четырех школах с переуплотненным режимом обучения. До конца года откроем еще восемь школ. Шесть из них – по проекту "Комфортная школа", – добавил аким столицы.

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев принял участие в торжественной линейке в школе №1-3 Астаны и рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих.

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Андрей Дюсупов
Астана Образование Касымбек Женис 2024 год Акимы
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