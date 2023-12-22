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Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстана

Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстана Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сегодня, 22 декабря 2023 года, обратился к работникам энергетического сектора страны, которые отмечают профессиональный праздник, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники энергетического сектора Казахстана, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Мы выражаем искреннюю благодарность работникам теплоэлектростанций, электросетевых и энергоснабжающих организаций, сотрудникам объектов ВИЭ и гидроэлектростанций, ремонтникам – всем тем, кто своим самоотверженным трудом обеспечивает надежность энергосистемы страны", – говорится в поздравлении Алихана Смаилова.

Как отметил премьер, действуя порой в непростых условиях, работники энергетического сектора обеспечивают "свет и тепло в наших домах", поддерживают "работу предприятий и инфраструктуры".

"Ваш почетный труд – это энергия, которая питает развитие нашего государства! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших достижений!"Алихан Смаилов

В Казахстане День энергетика приходится на третье воскресенье декабря. В этом году он выпал на 17-е число. Однако для многих памятной датой является 22 декабря. Этот день, как профессиональный праздник, отмечают с 1980 года.

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