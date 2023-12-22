Джошуа и Уайлдер победят досрочно, считают эксперты
Фото: Parimatch
Сразу два топовых боя ждут нас 23 декабря в Эр-Рияде. На ринг возвращаются два экс-короля тяжелого веса, и обоим досталось по крепкому сопернику. Кто выйдет из ринга с победой – обсудим с экспертами Parimatch.
Энтони Джошуа – Отто Валлин
"Эй Джей" (26-3, 23 KO) снова в деле после двух ярких боев с Александром Усиком. И легкого спарринга британскому нокаутеру не видать: в соперниках у него Отто Валлин (26-1, 14 КО), 4 года назад давший довольно тяжелый бой самому Тайсону Фьюри.
Однако вряд ли Джошуа проиграет. Валлин очень техничен, но в бойцовском IQ это далеко не Усик, да и застаивается у канатов он частенько. В победе Энтони уверены и аналитики Parimatch: 1.22 против 4.15 у Отто. А если "Эй-Джей" со старта начнет давить, то он вполне может и отправить шведа в нокаут – коэффициент на такой исход равен 2.55. Для самого британца это лучший вариант, ибо бензобак у него к 8-9 раунду начинает садиться.
Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер
Возвращается в строй и американская нокаут-машина (43-2, 42 КО). "Бронзовый бомбардировщик" оправился от двух деклассов в боях с Тайсоном Фьюри лишь год назад, вырубив в 1-м раунде крепкого Роберта Хелениуса. И теперь Деонтею снова достался топовый соперник – экс-чемпион WBO Джозеф Паркер (33-3, 23 КО).
Казалось бы, преимущество тут у новозеландца: Паркер моложе Уайлдера на 7 лет, быстрее и техничнее. Но есть тут маленькое но – у Деонтея в кулаках самый настоящий динамит, да и с характером полный порядок: он не раз вырывал победы нокаутом, в ходе боя уступая соперникам по очкам. Выносливость тоже не подводила "Бронзового бомбардировщика" (кроме второго боя с Фьюри, когда он вышел к рингу в бронзовых доспехах). Отсюда и уверенность экспертов Parimatch в досрочной победе Уайлдера – 1.27.
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