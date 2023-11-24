"Ювентус" и "Интер" много не забьют, считают эксперты

В Серии А грядет битва лидеров. В понедельник "Ювентус" и "Интер" будут выяснять, кто из них достоин первого места. У кого больше шансов – обсудим с экспертами Parimatch.

"Ювентус"

После фиаско в прошлом сезоне и снятия 15 очков результаты "старой синьоры" пришли в себя. Да, случился казус с "Сассуоло" (2:4), но затем "Юве" выдал серию из 7 матчей без поражений, а сейчас у них и вовсе 5 побед подряд, одна из которых – над "Миланом" (1:0). Кажется, система Аллегри начала работать.

Но есть тут одна ложечка дегтя: "Ювентус" не слишком активен в атаке, а основные форварды Влахович и Милик порой выходят со скамейки запасных. Как итог, в 4 из 5 последних играх "старая синьора" забивала лишь после перерыва. Аналитики Parimatch уверены, что так будет и в этот раз – коэффициент на то, что "Юве" забьет во втором тайме равен 2.01.

"Интер"

Как и у их визави, у "нерадзурри" тоже возникла проблема с "Сассуоло" (1:2), но затем миланцы пришли в себя. 6 матчей без поражений и 4 победы подряд вывели "Интер" на первую строчку, а стабильная и довольно яркая игра делает команду Симоне Индзаги главным претендентом на скудетто.

Главная сила "Интера" – игра Лаутаро Мартинеса: аргентинский форвард забил в Серии А уже 12 мячей, и сейчас с отрывом лидирует в гонке бомбардиров. Эксперты считают, что и в игре с "Юве" Лаутаро забьет минимум один мяч, и дают на это 3.00.

Аналитика и прогноз

В этой игре фаворитом смотрится "Интер": он и прессингует активнее, и играет стабильнее: 2.28 против 3.45 у "Ювентуса". Но оборона "старой синьоры" очень грамотно отлажена, а значит разгрома в матче ждать не стоит, как и обилия голов. Эксперты Parimatch видят в игре точный счет 1:2 в пользу "нерадзурри" – такой исход оценен ими в 9.30.