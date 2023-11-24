Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Ювентус" и "Интер" много не забьют, считают эксперты

ставки на спорт Фото: Parimatch
В Серии А грядет битва лидеров. В понедельник "Ювентус" и "Интер" будут выяснять, кто из них достоин первого места. У кого больше шансов – обсудим с экспертами Parimatch.

"Ювентус"

После фиаско в прошлом сезоне и снятия 15 очков результаты "старой синьоры" пришли в себя. Да, случился казус с "Сассуоло" (2:4), но затем "Юве" выдал серию из 7 матчей без поражений, а сейчас у них и вовсе 5 побед подряд, одна из которых – над "Миланом" (1:0). Кажется, система Аллегри начала работать.

Но есть тут одна ложечка дегтя: "Ювентус" не слишком активен в атаке, а основные форварды Влахович и Милик порой выходят со скамейки запасных. Как итог, в 4 из 5 последних играх "старая синьора" забивала лишь после перерыва. Аналитики Parimatch уверены, что так будет и в этот раз – коэффициент на то, что "Юве" забьет во втором тайме равен 2.01.

"Интер"

Как и у их визави, у "нерадзурри" тоже возникла проблема с "Сассуоло" (1:2), но затем миланцы пришли в себя. 6 матчей без поражений и 4 победы подряд вывели "Интер" на первую строчку, а стабильная и довольно яркая игра делает команду Симоне Индзаги главным претендентом на скудетто.

Главная сила "Интера" – игра Лаутаро Мартинеса: аргентинский форвард забил в Серии А уже 12 мячей, и сейчас с отрывом лидирует в гонке бомбардиров. Эксперты считают, что и в игре с "Юве" Лаутаро забьет минимум один мяч, и дают на это 3.00.

Аналитика и прогноз

В этой игре фаворитом смотрится "Интер": он и прессингует активнее, и играет стабильнее: 2.28 против 3.45 у "Ювентуса". Но оборона "старой синьоры" очень грамотно отлажена, а значит разгрома в матче ждать не стоит, как и обилия голов. Эксперты Parimatch видят в игре точный счет 1:2 в пользу "нерадзурри" – такой исход оценен ими в 9.30.

Читайте также

ребенок едва не погиб в лифте
Ребенок едва не погиб в лифте: видео спасения мальчика распространяется в Сети
В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ответственностью с помощью фиктивной медсправки
В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ареста с помощью фиктивной медсправки
предупреждение
Спасатели обратились к жителям Павлодарской области
Елена Беляева
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления