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Реализация Карты коррупционных рисков Восточного-Казахстана

Реализация Карты коррупционных рисков Восточного-Казахстана Фото: пресс-центр ВКО
22 декабря т.г. руководитель Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов выступил на брифинге и рассказал о ходе реализации Карты коррупционных рисков, которая была разработана в целях снижения коррупционных рисков и правонарушений в нашей области.

В карте отражены вопросы экологии, бизнеса, дефицита угля, господдержки сельского хозяйства, долгостроев и незаконных схем вокруг оборота драгметаллов.

"4 объекта-долгостроя вошли в Карту рисков региона: это центр гематологии и СпецЦОН в городе Усть-Каменогорск, Бухтарминский мостовой переход, строительство и ремонт гидросооружений. Эффективность использования бюджетных средств по данным объектам находится на превентивном контроле Антикоррупционной службы области".Денис Шакенов

Проблемы, связанные с нехваткой пастбищных угодий, также находятся в центре внимания департамента. Выявлены коррупционные риски в данной сфере, внесены рекомендации по их минимизации и устранению.

Нехватка пастбищ для выпаса скота личного подворья населения области в текущем году составляла 78,6 тыс. га. По результатам исполнения рекомендаций мониторинга и системной работы местных исполнительных органов изъяты неиспользуемые пастбища, дополнительно включены в черту 9 населенных пунктов, пастбищные угодья, организован выпас скота на землях лесного фонда, площади низкопродуктивной пашни переведены в пастбища.

В результате в абсолютных цифрах нехватка пастбищных угодий в целом по области обеспечена на 99,8 процента (78,5 тыс. га).

Тем не менее данный проблемный вопрос будет дальше сопровождаться уже на уровне сельских округов с учетом нехватки для каждого конкретного сельского округа.

В текущем квартале Карта коррупционных рисков дополнена проблемами касательно тепловых электростанций (расходование бюджетных средств, выделенных на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство ТЭЦ), аварийного и ветхого жилья (расходование бюджетных средств, выделенных на реновацию и модернизацию жилищного фонда).

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