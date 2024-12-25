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Общество

В Жамбылской области прошел брифинг по проделанной работе в рамках карты коррупционных рисков

Брифинг по проделанной работе в рамках карты коррупционных рисков, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:26 Фото: акимат Жамбылской области
Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области на площадке Региональной службы коммуникаций проведен брифинг по реализации карты коррупционных рисков Жамбылской области.

Одним из главных механизмов борьбы с коррупцией является формирование культуры профилактики и противодействия коррупции.

По результатам проведенного внешнего анализа и мониторинга в соответствии с региональной картой в государственные органы внесено 56 предложений по выявлению и устранению 83 системных коррупционных рисков). По нарушениям, выявленным итогами этих работ (незаконно выплаченная заработная плата, командировочные расходы, вознаграждение, гранты и др.), в бюджет поступило 160,0 млн тенге.

В целях устранения коррупционных рисков утвержден алгоритм предотвращения очередного прохождения платежей сельскохозяйственного субсидирования, алгоритм, связанный с недопущением завышенных закупок социально значимых товаров в сфере образования, утверждена методика расчета единичных стимулирующих выплат медицинским работникам в сфере здравоохранения (ранее таких алгоритмов и единой методики расчета не существовало).

В свою очередь, проведенным мониторингом повышения цен при закупках товаров и услуг через Единую систему государственных закупок сэкономлено более 1,1 млрд тенге бюджетных средств.

В результате проведенного анализа в социальной сфере установлено, что 140 лиц, привлеченных к общественным работам, фактически не работали. Договора с данными лицами были расторгнуты, сэкономлено 73 млн тенге бюджетных средств.

К дисциплинарной ответственности привлечены 25 должностных лиц допустивших нарушения в виде полной оплаты средств за неоконченные работы в строительстве автомобильных дорог, не установления гарантийного срока и приемки неисправных дорог.

По результатам мониторинга в сфере жилищных отношений исключены из списка 1 041 гражданина, не имевших оснований для получения жилья имеющий жилье и переехавших в другой регион.

А также, в рамках проекта "Дорога бизнесу" были изучены сферы деятельности предпринимателей, часто сопряженные с государственными органами, по которым выявлено 11 кейсов и после рекомендаций Департамента защищены права 2 143 предпринимателей.

Айсулу Омарова
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