В Жамбылской области прошел брифинг по проделанной работе в рамках карты коррупционных рисков

Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области на площадке Региональной службы коммуникаций проведен брифинг по реализации карты коррупционных рисков Жамбылской области.

Одним из главных механизмов борьбы с коррупцией является формирование культуры профилактики и противодействия коррупции.

По результатам проведенного внешнего анализа и мониторинга в соответствии с региональной картой в государственные органы внесено 56 предложений по выявлению и устранению 83 системных коррупционных рисков). По нарушениям, выявленным итогами этих работ (незаконно выплаченная заработная плата, командировочные расходы, вознаграждение, гранты и др.), в бюджет поступило 160,0 млн тенге.

В целях устранения коррупционных рисков утвержден алгоритм предотвращения очередного прохождения платежей сельскохозяйственного субсидирования, алгоритм, связанный с недопущением завышенных закупок социально значимых товаров в сфере образования, утверждена методика расчета единичных стимулирующих выплат медицинским работникам в сфере здравоохранения (ранее таких алгоритмов и единой методики расчета не существовало).

В свою очередь, проведенным мониторингом повышения цен при закупках товаров и услуг через Единую систему государственных закупок сэкономлено более 1,1 млрд тенге бюджетных средств.

В результате проведенного анализа в социальной сфере установлено, что 140 лиц, привлеченных к общественным работам, фактически не работали. Договора с данными лицами были расторгнуты, сэкономлено 73 млн тенге бюджетных средств.

К дисциплинарной ответственности привлечены 25 должностных лиц допустивших нарушения в виде полной оплаты средств за неоконченные работы в строительстве автомобильных дорог, не установления гарантийного срока и приемки неисправных дорог.

По результатам мониторинга в сфере жилищных отношений исключены из списка 1 041 гражданина, не имевших оснований для получения жилья имеющий жилье и переехавших в другой регион.

А также, в рамках проекта "Дорога бизнесу" были изучены сферы деятельности предпринимателей, часто сопряженные с государственными органами, по которым выявлено 11 кейсов и после рекомендаций Департамента защищены права 2 143 предпринимателей.