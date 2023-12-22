Когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

В канун Нового года и саму праздничную ночь люди активно ездят по городу. Многие готовятся к празднику, завершают последние дела, ездят за продуктами и докупают подарки, навещают друзей и близких.

Чтобы помочь распланировать дела в предпраздничное время, Яндекс Go напоминает, в какое время выгоднее заказывать поездки.



Тарифы, из которых складывается цена всей поездки на такси – стоимость 1 км и 1 минуты – в сервисе перед Новым годом не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит и от других факторов: длительности поездки, уровня спроса, количества свободных машин на линии, заторов на дороге. Косвенно влияет и сезонность: в снег или морозы желающих уехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: из-за сложной дорожной ситуации многие решают остаться дома.

Выходные за неделю до новогодней ночи обычно загружены делами: все стараются успеть купить подарки и угощения на новогодний стол, завершить последние дела. В субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, выгоднее будет заказывать поездки до обеда с 10:00 до 11:00 и вечером в промежутке с 20:00 до 23:00.

31 декабря лучше запланировать поездку с 8:00 до 11:00 утра или с 16:00 до 19:00. Вечером почти все сделали последние покупки или добрались в гости, а значит свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит свободных машин в округе становится меньше и цены временно растут.

После встречи Нового года и до 2 часов ночи 1 января многие не сидят дома, а едут гулять или в гости. Водителей на линии по-прежнему меньше, чем в обычную ночь, а спрос на такси начинает расти — так что в этот период цена поездки может быть выше обычного. Наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, выбраться на прогулку или, наоборот, вернуться домой — с 2:00 до 4:00: спрос снижается и стоимость поездки тоже.

Утром 1 января заказывать машину лучше с 09:00 до 12:00: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00.

Для того, чтобы пользователи могли удобнее планировать свои поездки, в приложении есть Индекс спроса – специальный информер, который в реальном времени показывает уровень спроса на машины. Например, если свободных машин на линии хватает, визуальный информер будет зеленого цвета, а цена поездки – обычной.

В Яндекс Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить чуть дольше подождать автомобиль или после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения. Это удобно и для водителя: так он не будет тратить лишнее время на выезд из двора и сможет отправиться на новый заказ быстрее. А еще поездку можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе".

В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно.