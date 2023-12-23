Пять автобусов добавили к одному из маршрутов Алматы

Фото: скриншот видео

С 23 декабря в Алматы количество подвижных единиц на маршруте №107 увеличено с 2 до 5 автобусов марки Yutong. Таким образом плановый интервал движения сокращен с 30 минут до 20 минут, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: