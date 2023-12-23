Пять автобусов добавили к одному из маршрутов Алматы
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С 23 декабря в Алматы количество подвижных единиц на маршруте №107 увеличено с 2 до 5 автобусов марки Yutong. Таким образом плановый интервал движения сокращен с 30 минут до 20 минут, сообщает Zakon.kz.
Об усилении маршрута №107 заявили в пресс-службе акимата города.
"При этом по обращениям пассажиров протяженность маршрута будет продлена до ул. Макатаева/ул. Абдуллиных с усилением подвижного состава". Управление городской мобильности Алматы
Ранее сообщалось, что в 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами.
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