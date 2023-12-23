Экстренные меры принял акимат Алматы для нормализации подачи тепла в алматинском ЖК

23 декабря жильцы алматинского ЖК River Park вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за проблем с теплоснабжением. В пресс-службе акимата города заявили, что для решения проблемы приняли экстренные меры, сообщает Zakon.kz.

Теплоснабжение домов ЖК River Park, расположенного в Медеуском районе, ухудшилось из-за непрофессиональных действий застройщика, рассказали в акимате.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС), причина низких параметров отопления, подаваемого в здания указанного комплекса, неправильная работа автоматизированного теплового пункта (АТП), принадлежащего частной стройорганизации.



"Вместе с тем коммунальщики утверждают, что отопление в названный ЖК от источников выработки тепла (зона теплоснабжения АО "Алматинские электрические станции", ТЭЦ) подается в штатном режиме с соблюдением всех параметров. Они отметили, что в период низких температур наружного воздуха никаких жалоб со стороны жителей данного ЖК не поступало. Не исключено, что нештатная ситуация с отоплением в домах ЖК River Park возникла из-за вмешательства в работу АТП со стороны частной сервисной организации, обслуживающей жилкомплекс", – говорится в сообщении.

В помощь строителям направлена дежурная бригада Алматинских теплосетей.

"Вместе с тем районный акимат ранее провел переговоры с представителями застройщика ТОО "АРТ Медиа" по принятию экстренных мер для восстановления теплоснабжения в жилых домах. Застройщик заверил, что им будут закуплены дополнительные насосы для элеваторного узла. Насосы будут установлены на следующей неделе", – отметили в акимате.

Также сообщается, что ситуация с теплоснабжением в ЖК River Park взята под контроль акиматом Алматы и всех соответствующих экстренных служб города.

Ранее сообщалось, что в Костанае десятки многоквартирных жилых домов, средняя школа и аэропорт остались без тепла из-за порыва на подземной теплосети.