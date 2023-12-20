42 ЖК, школа и аэропорт остались без тепла в Костанае: комментарий тепловиков
Фото: unsplash
В Костанае десятки многоквартирных жилых домов, средняя школа и аэропорт остались без тепла из-за порыва на подземной теплосети. Об этом 20 декабря 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" (ГКП "КТЭК").
В компании уточнили, что порыв на подземной теплосети произошел у жилого дома №4 по ул. Герасимова.
"В связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома №4 по ул. Герасимова, 20 декабря 2023 года, на период с 12:00 по 20:00 будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы №29, зданий Международного аэропорта Костаная", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в администрации ГКП "КТЭК".
Оставшимся без тепла жителям Костаная пообещали как можно быстрее завершить работы.
"Приносим извинения за причиненные неудобства, приложим все усилия для скорейшего завершения работ".Администрация ГКП "КТЭК"
12 декабря 2023 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр гарантировал, что проблем в отопительном сезоне в стране не будет. Подробности по ссылке.
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