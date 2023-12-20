42 ЖК, школа и аэропорт остались без тепла в Костанае: комментарий тепловиков

Фото: unsplash

В Костанае десятки многоквартирных жилых домов, средняя школа и аэропорт остались без тепла из-за порыва на подземной теплосети. Об этом 20 декабря 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" (ГКП "КТЭК").

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