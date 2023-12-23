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Законодательство РК

В Алматы в 2024 году планируют решить жилищный вопрос для 16% детей-сирот

выдача квартир сиротам Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Данияр Кирикбаев заявил о том, что в 2024 году будет решен жилищный вопрос для 16% детей-сирот, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в настоящее время в очереди на получение жилья в Алматы стоят 2428 детей-сирот.

"На сегодняшний день мы видим положительную динамику в вопросе распределения жилья детям-сиротам. В 2024 году для них будет выделено 400 квартир. Это личная инициатива акима города Алматы Ерболата Досаева о выделении 2 тыс. квартир СУСН, из них 20% будет распределено между детьми-сиротами". Данияр Кирикбаев

Акиматом Алматы уделяется особое внимание вопросу обеспечения жильем лиц из категорий СУСН и, в частности, детей-сирот. Если в 2022 году из коммунального жилищного фонда города Алматы детям-сиротам было выдано 14 квартир, то в 2023 году – 55 квартир.

Для постановки в очередь на получение жилья законные представители детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны в течение 3 месяцев со дня поступления в организацию образования, здравоохранения или с момента определения таких детей под опеку, попечительство, патронаж поставить ребенка на учет в местный исполнительный орган.

выдача ключей на квартиру

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

При распределении квартир (вновь введенных в эксплуатацию или освобожденных жильцами) из государственного жилищного фонда или арендованных местным исполнительным органом детям-сиротам выделяется не менее 20 процентов от общего количества жилья.

Ранее к президенту РК и акиму города Алматы обратились выпускники Алматинского областного детского дома №1, состоящие в очереди на жилье в акимате Алматинской области (в очереди на жилье города Алматы не состоят). Согласно п. 1 ст. 71 Закона РК "О жилищных отношениях учет нуждающихся в жилище ведется по месту постоянного проживания граждан. В связи с чем, решение вопроса касательно предоставления жилья относится к компетенции акимата Алматинского области, где состоят в очереди авторы обращения.

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