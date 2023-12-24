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В Алматы прошло мероприятие, посвященное памяти Бауыржана Момышулы

день памяти Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
24 декабря участнику Второй мировой войны, Герою Советского Союза, Халық қаһарманы Бауыржану Момышулы исполнилось 113 лет со дня рождения. Во всех гарнизонах прошли мероприятия памяти легендарного комбата, талантливого военачальника и писателя Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской республиканской школе "Жас ұлан" имени Б. Момышулы состоялся тематический вечер с участием руководства десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны, невестки прославленного полководца Зейнеп Ахметовой, автора книг, директора детского центра "Кәусар" Дирана Бердимурата и мецената Дидара Құйқабаева.

школа

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героя.

день памяти

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В фойе школы с участием Зейнеп Ахметовой была открыта барельефная стена с изображением Бауке.

школа

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Жасулановцы поделились с Зейнеп Аскарбековной своими знаниями о Бауыржане Момышулы.

школа

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Они зачитали отрывки из военных мемуаров Бауке и сыграли сценки по его произведениям и фильмам о нем.

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