В Алматы прошло мероприятие, посвященное памяти Бауыржана Момышулы
В Алматинской республиканской школе "Жас ұлан" имени Б. Момышулы состоялся тематический вечер с участием руководства десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны, невестки прославленного полководца Зейнеп Ахметовой, автора книг, директора детского центра "Кәусар" Дирана Бердимурата и мецената Дидара Құйқабаева.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героя.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В фойе школы с участием Зейнеп Ахметовой была открыта барельефная стена с изображением Бауке.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Жасулановцы поделились с Зейнеп Аскарбековной своими знаниями о Бауыржане Момышулы.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Они зачитали отрывки из военных мемуаров Бауке и сыграли сценки по его произведениям и фильмам о нем.