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Токаев передал через посланника пожелания президенту Руанды

Токаев передал через посланника пожелания президенту Руанды, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 15:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму. Он также передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Полю Кагаме, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Акорды за 26 сентября 2024 года, Токаев выразил благодарность руандийской стороне за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном.

Кроме того, президент с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

Токаев передал через посланника пожелания президенту Руанды, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 15:37

Фото: akorda.kz

"В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание Соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов", – отмечено в публикации.

В свою очередь, Жан Поль Ньирубутама поблагодарил Токаева за теплый прием, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

В ходе беседы также были обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Днем ранее, 25 сентября, Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Саркулова заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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