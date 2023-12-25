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Главную новогоднюю елку зажгли в СКО

Главную новогоднюю елку зажгли в СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
На главной площади областного центра засияла разноцветными огнями 30-метровая елка. Чтобы стать свидетелями этого праздничного события, сотни горожан, собрались возле сверкающей красавицы.

Старт праздничным мероприятиям дан. Посмотрел церемонию зажжения огней на елке и специальный праздничный концерт вместе с горожанами и гостями областного центра глава региона Гауез Нурмухамбетов.

"Мне нравится то, как эффектно украсили нашу площадь, а елка просто загляденье. Я пришла на площадь с внуком, он любит смотреть, как загораются огни на елке", – рассказала Тамара Глушко, жительница Петропавловска.

"Праздничное настроение стало сильнее у меня и моей семьи. Специально ради такого красивого события приехали в Петропавловск из Новокаменки. Дети и супруга в восторге, я тоже", – поделился впечатлениями Серик Шаниев, житель с.Новокаменки, Кызылжарский район.

Главную новогоднюю елку зажгли в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Желающих повеселиться с аниматорами, посмотреть огненное шоу, сделать памятное фото или насладиться салютом нашлось немало. Гости праздника остались довольны и охотно делились впечатлениями.

"Да, все хорошо, отдохнули с ребенком, праздник удался",– рассказала Светлана Чичик, жительница Петропавловска.

"Мне все очень нравится, все проходит замечательно, пришел на площадь с мамой и папой", – рассказал Равиль Нурумов.

До нового года остались считанные дни. Горожане и гости областного центра провожая этот год, благодарят его за все хорошее, и с надеждой ждут новый.

Главную новогоднюю елку зажгли в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках празднования Нового года для североказахстанцев подготовили насыщенную развлекательную программу. Вечером 31-го декабря они смогут насладиться праздничной концертной программой на главной площади. 1-го января в 17.00 там же развернётся театрализованное мероприятие, 2-го января состоится игровая танцевальная программа для детей, 3-го января - игра-эстафета. 4-го января на главной площади будет викторина, 5-го января – игровая программа, 6-го января – поздравительная спортивно-игровая акция для детей, 7-го января – игровая программа с аниматорами.

Вместе с тем праздничная программа будет организована на центральной площади города, оз. Пестрое, микрорайоне Береке и в Парке Победы.

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