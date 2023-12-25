Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана

Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана Фото: flickr
Один из самых востребованных и любимых публикой актеров Голливуда Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лауреат премии "Оскар" 25 декабря 2023 года на личной странице в Instagram поздравил власти Казахстана с увеличением популяции исчезающего вида животных.

Речь идет о сайгаках.

"Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях".Леонардо Ди Каприо

Кроме того, звезда фильма "Титаника" назвал успехом перевод сайгаков из категории "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

"Это беспрецедентное восстановление отражает замечательную сохранность сайги в Казахстане. Вид, который в 2005 году некогда насчитывал 48 тыс. особей, теперь вырос до более 1,9 млн особей в дикой природе".Леонардо Ди Каприо

Стоит отметить, что актер на постоянной основе вносит немалые средства на решение проблем изменения климата и загрязнения планеты. За время своей деятельности он поддержал более двухсот проектов, ориентированных на защиту дикой природы от уничтожения, при этом восстанавливался баланс экосистем и сообществ.

12 декабря 2023 года в Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

Читайте также

Семье актюбинца, погибшего при спасении тонущего ребенка, подарили квартиру
Семье актюбинца, погибшего при спасении тонущего ребенка, подарили квартиру
Главную новогоднюю елку зажгли в СКО
Главную новогоднюю елку зажгли в СКО
АНПЗ
Какой вклад вносит АНПЗ в развитие Атырауского региона
Анастасия Московчук
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: