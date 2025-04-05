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Мир

В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо

Ричи Акива арестовали из-за тонированных стекол на автомобиле, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 19:48 Фото: Instagram/richieakiva
В Нью-Йорке арестовали друга актера Леонардо Ди Каприо, владельца популярных ночных клубов Ричи Акива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, изначально бизнесмена арестовали за езду в автомобиле с тонированными стекла. Однако, когда его доставили в участок, выяснилось, что Акиву водил машину с замороженными правами. Отмечается, что предприниматель не оплатил старый штраф за парковку, отчего и не имел права сидеть за рулем.

Бизнесмену предъявили обвинения в связи с ездой без прав и нарушением правил обращения с автомобилем.

Акива был постоянным членом дружеской компании Ди Каприо в 1990-х. Также он дружил с Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон.

Ранее сообщалось, что в Казахстане штрафы для коллекторов выросли вдвое.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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