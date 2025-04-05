В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо
Фото: Instagram/richieakiva
В Нью-Йорке арестовали друга актера Леонардо Ди Каприо, владельца популярных ночных клубов Ричи Акива, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Page Six, изначально бизнесмена арестовали за езду в автомобиле с тонированными стекла. Однако, когда его доставили в участок, выяснилось, что Акиву водил машину с замороженными правами. Отмечается, что предприниматель не оплатил старый штраф за парковку, отчего и не имел права сидеть за рулем.
Бизнесмену предъявили обвинения в связи с ездой без прав и нарушением правил обращения с автомобилем.
Акива был постоянным членом дружеской компании Ди Каприо в 1990-х. Также он дружил с Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон.
Ранее сообщалось, что в Казахстане штрафы для коллекторов выросли вдвое.
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