Сайгаков больше не считают исчезающим видом
Переход сайгака из категории "Высокого риска исчезновения" в категорию "Меньшего риска" стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане. На сегодня, отмечают в министерстве, в Казахстане обитает 1,915 млн особей антилоп. Этот показатель превышает максимальную численность, зарегистрированную в КазССР в 1,2 млн особей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
"Системный подход в учетах и охране вида, а также сотрудничество с научными и общественными организациями позволили стабилизировать численность сайгаков и создать объективную основу для их устойчивого использования". Пресс-служба министерства
Ранее стало известно, что в Казахстане установили сроки проведения учета сайгаков после того, как антилоп включили в перечень животных, подлежащих регулированию. После того, как в регионах начали регулировать численность животных, в Костанайской области стали производить тушенку из мяса сайгаков.