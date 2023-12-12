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Сайгаков больше не считают исчезающим видом

Сайгаков больше не считают исчезающим видом Фото: пресс-служба министерства экологии
В Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке, сообщает Zakon.kz.

Переход сайгака из категории "Высокого риска исчезновения" в категорию "Меньшего риска" стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане. На сегодня, отмечают в министерстве, в Казахстане обитает 1,915 млн особей антилоп. Этот показатель превышает максимальную численность, зарегистрированную в КазССР в 1,2 млн особей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Системный подход в учетах и охране вида, а также сотрудничество с научными и общественными организациями позволили стабилизировать численность сайгаков и создать объективную основу для их устойчивого использования". Пресс-служба министерства

Ранее стало известно, что в Казахстане установили сроки проведения учета сайгаков после того, как антилоп включили в перечень животных, подлежащих регулированию. После того, как в регионах начали регулировать численность животных, в Костанайской области стали производить тушенку из мяса сайгаков.

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