Какие зарплаты в Казахстане растут быстрее инфляции

Рост зарплат в стране все сильнее определяется не профессией как таковой, а от того, насколько быстро растет сама отрасль экономики. Пока в одних сферах доходы растут быстрее инфляции, в других даже высокие зарплаты все хуже справляются с ростом цен, сообщает Zakon.kz.

В I квартале 2026 года средняя зарплата в Казахстане выросла до 461 486 тенге. Однако индекс реальной заработной платы составил лишь 97,7%. Иными словами, в среднем доходы населения все еще не успевают за инфляцией. На этом фоне особенно заметны отрасли, где зарплаты все-таки смогли выйти в настоящий плюс.

Неожиданный лидер – сельское хозяйство

Именно эта отрасль показала лучший рост реальных зарплат в стране. За год доходы работников сельского, лесного и рыбного хозяйства выросли сразу на 20,3%, а реальный индекс зарплат достиг 107,7%.

Для казахстанского рынка труда это выглядит почти парадоксально. Еще недавно аграрный сектор считался одной из самых слабых сфер по доходам. Да и сейчас средняя зарплата здесь остается ниже средней по стране – около 299 513 тенге.

Но ситуация в отрасли быстро меняется. За январь-апрель 2026 года индекс физического объема продукции сельского хозяйства вырос на 3,6%, а общий объем выпуска в секторе превысил 352,5 млрд тенге. Еще показательнее выглядит экспорт. По итогам 2025 года поставки продукции АПК выросли сразу на 37% – с 5,1 млрд до рекордных 7 млрд долларов.

Фактически аграрный сектор сейчас переживает один из самых сильных периодов роста за последние годы. И именно это постепенно начинает отражаться на зарплатах работников.

Финансисты снова ушли вперед

Если сельское хозяйство стало неожиданностью, то финансовый сектор – вполне ожидаемый лидер. Средняя зарплата здесь уже превысила 1 млн тенге и достигла 1 010 271 тенге. При этом доходы за год выросли на 18,1%, а реальный индекс зарплат составил 105,7%.

Особенно резко выделяются отдельные категории:

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 1 886 742 тенге;

страхование и пенсионное обеспечение – 1 403 143 тенге.

Финансовая сфера сейчас остается одной из немногих в Казахстане, где одновременно сохраняются и очень высокие зарплаты, и рост доходов выше инфляции.

Промышленность "раскололась" по доходам

Еще интереснее ситуация выглядит в промышленности. В среднем сектор показывает высокие зарплаты – 696 725 тенге. Но внутри самой промышленности разрыв уже выглядит почти экстремальным.

Например:

в производстве табачной продукции средняя зарплата достигла почти 2 млн тенге – 1 997 686 тенге в месяц;

в нефтегазовом секторе – 1 826 476 тенге;

в горнодобывающей промышленности – 1 068 068 тенге.

Одновременно в текстильной отрасли работники получают около 219 751 тенге, а в производстве кожаной продукции – 206 069 тенге.

Фактически внутри одной отрасли разница в доходах уже приближается к десятикратному уровню.

При этом сама промышленность остается одной из немногих сфер, где зарплаты пока продолжают расти быстрее инфляции. Реальный индекс здесь составил 102,1%. Особенно быстро доходы растут в секторах, связанных с экспортом сырья, металлов и нефтепродуктов. Именно там сейчас концентрируются крупнейшие деньги промышленной экономики Казахстана.

Кто еще смог обогнать рост цен

Помимо финансов и промышленности, реальные зарплаты продолжают расти:

в энергетике – реальный индекс 102,7%;

в водоснабжении и ЖКХ – 104,3%;

в транспорте и складировании – 101,1%.

Особенно быстро сейчас растет транспортная сфера. Например, в водном транспорте средняя зарплата уже превысила 1,3 млн тенге. Во многом это связано с усилением грузовой логистики и ростом транспортных потоков через Казахстан.

А кто уступает инфляции?

Одновременно значительная часть отраслей в Казахстане продолжает проигрывать росту цен. Формально зарплаты там увеличиваются, но в реальном выражении покупательная способность работников снижается.

Одним из самых показательных примеров стала сфера информации и связи. Несмотря на очень высокую среднюю зарплату – 883 837 тенге – индекс реальной заработной платы здесь составил лишь 92%. Это один из самых слабых показателей среди крупных отраслей экономики.

Похожая ситуация наблюдается:

в образовании – реальный индекс 93,3%;

в здравоохранении – 95,8%;

в профессиональной, научной и технической деятельности – 95,6%;

в сфере искусства, развлечений и отдыха – 92,3%.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на вопросы об отсутствии роста доходов населения. По его словам, государство рассматривает достаточно много мер, в первую очередь это меры по эффективной занятости населения – развитие, производство, расширение кредитования реального сектора, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.