Столичный аэропорт Казахстана встретил рекордного пассажира
7,5-миллионным пассажиром столичного аэропорта стала семья Сейтказиевых, вылетевшая рейсом КС853 из Алматы в Астану.
"Мы были в гостях у родственников в Алматы и возвращаемся домой. Но мы не думали, что окажемся особыми гостями и нас лично встретит руководство аэропорта. Я даже сейчас не могу скрыть нашего удивления. Я думаю, что все это наследие моего сына Мансура. Спасибо большое за такой теплый прием!" – рассказал глава семьи Сейтказиевых Бауыржан.
Фото: gov.kz
Председатель Правления аэропорта Ергазы Жолдасов отметил, что Международный аэропорт Астана из года в год доказывает свою популярность и значимость в мировом авиационном сообществе.
"В 2023 году авиакомпании Азербайджанские авиалинии, RedSea, AirCairo, MaviGok начали выполнять регулярные рейсы из международного аэропорта Астаны. Сегодня в истории нашего аэропорта установлен новый рекорд. Если в прошлом году мы приняли 6 миллионов пассажиров, то в этом году показатель увеличился на 25%, тем самым столичный аэропорт обслуживает 7,5 миллиона пассажиров".Ергазы Жолдасов
В ноябре Международный аэропорт Астана начал совместную работу с холдингом Terminals Holding. Инвестор планирует отремонтировать взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту и улучшить качество обслуживания пассажиров. В результате планируется удвоить количество пассажиров до 14 миллионов.
Фото: gov.kz
В среднем из аэропорта Астаны ежедневно выполняется более 200 рейсов.
14 декабря Международный аэропорт Алматы установил свой рекорд. Воздушная гавань южной столицы встретила девятимиллионного пассажира за год.
Читайте также