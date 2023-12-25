Столичный аэропорт Казахстана встретил рекордного пассажира

25 декабря Международный аэропорт Астаны встретил 7,5-миллионного пассажира. Это рекорд для воздушной гавани Астаны, сообщает Zakon.kz.

7,5-миллионным пассажиром столичного аэропорта стала семья Сейтказиевых, вылетевшая рейсом КС853 из Алматы в Астану.

"Мы были в гостях у родственников в Алматы и возвращаемся домой. Но мы не думали, что окажемся особыми гостями и нас лично встретит руководство аэропорта. Я даже сейчас не могу скрыть нашего удивления. Я думаю, что все это наследие моего сына Мансура. Спасибо большое за такой теплый прием!" – рассказал глава семьи Сейтказиевых Бауыржан.

Фото: gov.kz

Председатель Правления аэропорта Ергазы Жолдасов отметил, что Международный аэропорт Астана из года в год доказывает свою популярность и значимость в мировом авиационном сообществе.

"В 2023 году авиакомпании Азербайджанские авиалинии, RedSea, AirCairo, MaviGok начали выполнять регулярные рейсы из международного аэропорта Астаны. Сегодня в истории нашего аэропорта установлен новый рекорд. Если в прошлом году мы приняли 6 миллионов пассажиров, то в этом году показатель увеличился на 25%, тем самым столичный аэропорт обслуживает 7,5 миллиона пассажиров". Ергазы Жолдасов

В ноябре Международный аэропорт Астана начал совместную работу с холдингом Terminals Holding. Инвестор планирует отремонтировать взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту и улучшить качество обслуживания пассажиров. В результате планируется удвоить количество пассажиров до 14 миллионов.

Фото: gov.kz

В среднем из аэропорта Астаны ежедневно выполняется более 200 рейсов.



14 декабря Международный аэропорт Алматы установил свой рекорд. Воздушная гавань южной столицы встретила девятимиллионного пассажира за год.