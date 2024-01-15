Пассажира со 160 тыс. долларов задержали в аэропорту Астаны

Пассажир пытался провезти через международный аэропорт Астаны 160 тысяч долларов (более 72 миллионов тенге). Его задержали, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства, превышающие допустимый порог.

Пассажир вместе с деньгами был передан сотрудникам соответствующих органов.

В свою очередь, Международный аэропорт Астаны напомнил, что в соответствии с указом президента Казахстана "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" от 14 марта 2022 года запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.

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