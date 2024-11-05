Налоговики объяснили затор из фур на границе Казахстана с Россией

Комитет государственных доходов Министерства финансов (МФ) прокомментировал информацию о скоплении транспортных средств на пункте пропуска "Курмангазы" на границе Казахстана с Россией, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, по состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств (АТС), следующих по маршруту в Россию.

"Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау-Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств". Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Однако, продолжают в ведомстве, пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 АТС в сутки.

Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 АТС.

Для решения этого вопроса было увеличено количество сотрудников. Теперь там работают 14 специалистов.

"Просим заранее планировать маршруты следования через государственные границы в том числе с помощью информационных систем Комитета государственных доходов", – говорится в заключении.