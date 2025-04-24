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Спорт

Самат Смаков серьезно наказан за оскорбление футбольных чиновников страны

Футбол Дисквал 4 матча, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:41 Фото: Instagram/jetisufk
Футбольный клуб из Талдыкоргана "Жетысу" ближайшие четыре матча в рамках казахстанской Премьер-лиги проведет без своего главного тренера Самата Смакова. Легендарный футболист подвергся дисквалификации казахстанской федерацией футбола, сообщает Zakon.kz.

Футбольные чиновники нашей страны не оставили без внимания недавние критические высказывания в свой адрес со стороны наставника "семиреченцев" и дисквалифировали его на четыре матча КПЛ-2025. Данное решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом КФФ.

"За неспортивное поведение, выразившееся в использовании оскорбительных выражений в адрес официального лица матча 5-го тура Чемпионата РК по футболу 2025 года между "Ордабасы" и "Жетысу", в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 ДР, главного тренера команды "Жетысу" Смакова Самата дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 20 апреля 2025 года".Заявление КДК КФФ

Как известно, Смаков получил красную карточку на 87-й минуте поединка против "Ордабасы". После игры наставник "Жетысу" выступил с резкой критикой в адрес судейства и развития профессионального футбола в стране.

Надо заметить, что легендарный игрок не в первый раз открыто говорит о казахстанском футболе. Пять лет назад он намекнул о договорных матчах, в которых отказывался участвовать. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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