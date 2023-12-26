Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге

Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга Фото: akorda.kz
26 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев совместно с Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном, Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым посетили ряд культурных объектов Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, лидеры стран СНГ совместную экскурсии начали с посещения государственного музея-заповедника "Павловск", где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт "Северная симфония". Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.


Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга

Фото: akorda.kz


Затем главы государств посетили музей-заповедник "Царское село" и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров – это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом Царского села, находится легендарная Янтарная комната.
Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника "Петергоф". 

Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи.

Музей-заповедник "Петергоф" – это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.


Президент Казахстана принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге. 

Читайте также

Главное за день 26 декабря
Ураган в Костанае, цены на автогаз, рост производственного травматизма: главное за день, 26 декабря
Более 2,6 млн документов рассекретира госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий
Госкомиссия по реабилитации жертв политрепрессий подвела итоги трехлетней работы
Яндекс "переехал" в Казахстан
Яндекс "переехал" в Казахстан
Жанель Абдрахманова
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: