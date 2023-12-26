Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге

26 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев совместно с Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном, Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым посетили ряд культурных объектов Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, лидеры стран СНГ совместную экскурсии начали с посещения государственного музея-заповедника "Павловск", где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт "Северная симфония". Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.





Фото: akorda.kz





Затем главы государств посетили музей-заповедник "Царское село" и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров – это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом Царского села, находится легендарная Янтарная комната.

Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника "Петергоф".





Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи.





Музей-заповедник "Петергоф" – это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.







