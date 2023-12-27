101 год отваги и учености: Зулхарнай Сеитов отмечает юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны и уважаемый ученый Зулхарнай Сеитов отпраздновал свой 101-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Родившийся 27 декабря 1922 года в ауле Новый Кипчак (Омской области), Сеитов был призван на службу в 1942 году, когда учился в десятом классе.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После обучения в Туринске он был отправлен на Ленинградский фронт, где сражался в составе 2-й Ударной Армии, проявив героизм в битве за Сталинград, а также в освобождении Беларуси и Польши.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Ветеран, награжденный орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", после войны продолжил свой путь в науке, став доктором биологических наук и академиком. Его вклад в медицину и пищевую промышленность остается значительным, включая разработку лечебных напитков и усовершенствование технологий хранения кумыса и шубата". Пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Празднование юбилея ветерана в Алматы стало ярким напоминанием о значении уважения к старшему поколению и вдохновляющим примером неугасающего духа и неиссякаемой любви к науке и Родине.

Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и представители Управления по делам обороны Алмалинского района поздравили со 101-й годовщиной ветерана Великой Отечественной войны Зулхарнай Сейтова, пожелали аксакалу крепкого здоровья и благополучия.

В свою очередь ветеран выразил свою благодарность:

"Спасибо, что не забываете нас. Для пожилого человека такие встречи — это праздник. Позвольте дать свое благословение и бата. Я желаю, чтобы наш Казахстан процветал, чтобы казахстанцы жили в мире и согласии. А будущим офицерам желаю стать генералами и служить во благо Родины".