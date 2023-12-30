Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов

Подводя итоги последних 12 месяцев, в правительстве рассказали об успехах созданного в этом году Министерства водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство". Касым-Жомарт Токаев

Разработана Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Она позволит увеличить площади орошаемых сельхозземель до 2,2 млн гектаров, довести удельный вес водосберегающих технологий до 40%, снизить потери поливной воды при транспортировке до 15%.

Разработан Комплексный план развития водного хозяйства Казахстана на 2024-2030 годы. Его реализация позволит увеличить объем водных ресурсов страны на 3,7 кубокилометра, снизить потери поливной воды и увеличить ее объем на 3 кубокилометра, обеспечить водой 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек, а также снизить зависимость Казахстана по поступлению воды от соседних государств на 25%.

С 1 января 2024 года заработная плата части работников водного хозяйства вырастет в среднем на 25%, для чего уже разработаны соответствующие меры.

Отрасли нужны кадры. Министерство водных ресурсов и ирригации уже выступило с предложением внести поправки в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования и добавить в него ряд новых программ по водной отрасли, а также выделить гранты для обучения казахстанских студентов в вузах ближнего и дальнего зарубежья по связанным с водой специальностям.

В 2024-2026 годах по стране планируется начать строительство 20 новых и провести реконструкцию 15 водохранилищ. Чтобы решить проблемы износа оросительных систем, пройдет реконструкция 339 каналов протяженностью 3,5 тысяч км.

Создается Национальная гидрогеологическая служба. Она будет вести мониторинг и анализ подземных вод, организовывать и проводить поисково-разведочные работы, а также заниматься ликвидацией и консервацией гидрогеологических скважин. На сегодня в Казахстане разведаны 4,5 тысячи месторождений.

Продолжилась реализация 33 проектов в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях для обеспечения водой 375 населенных пунктов с общим населением 868 тысяч человек.

Реализуется проект по развитию ирригационных и дренажных систем на площади 105,1 тысячи гектаров в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Проведена переброска воды из канала имени Каныша Сатпаева в реки Есиль и Нура. Это усилило стабильность водоснабжения в городе Астане.

Активно велись переговоры с соседними государствами по водной безопасности. По их итогам ожидается, что до 1 апреля 2024 года в реку Сырдарья поступит 11,1 кубокилометра воды, а по межгосударственному каналу "Достык" ожидается забор 487 млн кубометров воды. Это позволит накопить нужный для вегетационного периода объем воды в Туркестанской и Кызылординской областях, а также направить в Аральское море 1,6 кубокилометра воды.

Достигнута договоренность с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область. По итогам переговоров в Бишкеке было решено восстановить подачу воды через канал "Туйте" на реке Талас.

Министерство ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Ертыс, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения в вопросе распределения воды.

Также разрабатывается проект соглашения по механизму водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Накануне в рамках подведения итогов уходящего года в правительстве сообщили о результатах в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты.

