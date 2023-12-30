Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство". Касым-Жомарт Токаев
Разработана Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Она позволит увеличить площади орошаемых сельхозземель до 2,2 млн гектаров, довести удельный вес водосберегающих технологий до 40%, снизить потери поливной воды при транспортировке до 15%.
Разработан Комплексный план развития водного хозяйства Казахстана на 2024-2030 годы. Его реализация позволит увеличить объем водных ресурсов страны на 3,7 кубокилометра, снизить потери поливной воды и увеличить ее объем на 3 кубокилометра, обеспечить водой 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек, а также снизить зависимость Казахстана по поступлению воды от соседних государств на 25%.
С 1 января 2024 года заработная плата части работников водного хозяйства вырастет в среднем на 25%, для чего уже разработаны соответствующие меры.
Отрасли нужны кадры. Министерство водных ресурсов и ирригации уже выступило с предложением внести поправки в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования и добавить в него ряд новых программ по водной отрасли, а также выделить гранты для обучения казахстанских студентов в вузах ближнего и дальнего зарубежья по связанным с водой специальностям.
В 2024-2026 годах по стране планируется начать строительство 20 новых и провести реконструкцию 15 водохранилищ. Чтобы решить проблемы износа оросительных систем, пройдет реконструкция 339 каналов протяженностью 3,5 тысяч км.
Создается Национальная гидрогеологическая служба. Она будет вести мониторинг и анализ подземных вод, организовывать и проводить поисково-разведочные работы, а также заниматься ликвидацией и консервацией гидрогеологических скважин. На сегодня в Казахстане разведаны 4,5 тысячи месторождений.
- Продолжилась реализация 33 проектов в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях для обеспечения водой 375 населенных пунктов с общим населением 868 тысяч человек.
- Реализуется проект по развитию ирригационных и дренажных систем на площади 105,1 тысячи гектаров в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.
- Проведена переброска воды из канала имени Каныша Сатпаева в реки Есиль и Нура. Это усилило стабильность водоснабжения в городе Астане.
- Активно велись переговоры с соседними государствами по водной безопасности. По их итогам ожидается, что до 1 апреля 2024 года в реку Сырдарья поступит 11,1 кубокилометра воды, а по межгосударственному каналу "Достык" ожидается забор 487 млн кубометров воды. Это позволит накопить нужный для вегетационного периода объем воды в Туркестанской и Кызылординской областях, а также направить в Аральское море 1,6 кубокилометра воды.
Достигнута договоренность с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область. По итогам переговоров в Бишкеке было решено восстановить подачу воды через канал "Туйте" на реке Талас.
Министерство ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Ертыс, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения в вопросе распределения воды.
Также разрабатывается проект соглашения по механизму водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Накануне в рамках подведения итогов уходящего года в правительстве сообщили о результатах в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты.