Суперасфальт для казахстанских дорог создают ученые в столице

Специальную технологию, ориентированную на погодные условия, грузоподъемность и интенсивность движения в стране, разрабатывают ученые для создания асфальтобетона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KazInform, преимущество технологии в том, что при проектировании асфальтобетона учитывают климатические факторы, транспортную нагрузку, интенсивность движения и качество сырьевых материалов. Все это поможет продлить срок службы суперасфальта. Его разрабатывают специалисты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

"Другой важной особенностью технологии Superpave, которая успешно реализуется в лаборатории, является создание образца, полностью идентичного реальному участку дороги. Если образец в процессе испытания в лаборатории показывает соответствующие нормам результаты, такие же результаты будут достигнуты при реальной эксплуатации дороги. Наш проект открывает путь к устойчивому развитию за счет использования "зеленых" технологий в разработке инновационных дорожных и строительных материалов". Асель Джексембаева, руководитель научного проекта, директор Департамента развития инноваций университета

Над проектом работают ученые из Азии и Европы.

Ранее некачественные строительные материалы не раз становились поводом для критики качества ремонта дорог в разных регионах Казахстана. Так, летом этого года в Жетысуской области положили асфальт без битума, а жители Талдыкоргана потребовали заменить асфальт на одной из улиц города. Позднее отстроенную дорогу отказались принимать в эксплуатацию власти Рудного, а в Петропавловске новая дорога разрушилась через два дня после укладки асфальта.