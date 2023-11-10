В Петропавловске новая дорога разрушилась через два дня после укладки асфальта

Отремонтированная дорога по улице Сатпаева в Петропавловске прослужила горожанам два дня, после чего ее состояние стало хуже, чем было до ремонта, сообщает Zakon.kz.

Жители Петропавловска написали немало жалоб на новый асфальт, который уложили подрядчики. Как рассказали в акимате Петропавловска, строительная фирма "пережарила" асфальтовую смесь для укладки, что привело к плачевным результатам, передает Qazaqstan Media.

Работы проводила компания "Новинтех". С подрядчиком у акимата заключён двухгодичный договор на 280 млн тенге.

"Планируемая сумма на 2023 год была 118 млн тенге. Ввиду некачественно проведённых работ по укладке асфальтобетонного покрытия сумма была снята, объемы работ по данной улице не приняты, дорога будет принята после полного устранения дефектов". Еркин Елеусизов, и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска

Аким города Серик Мухамедиев подчеркнул, что повторный ремонт дороги подрядная организация будет выполнять за свой счет.

Ранее прокуроры Северо-Казахстанской области выявили нарушения в сфере автомобильных дорог. Оказалось, что чиновник заплатил подрядчику 427 млн тенге за неотремонтированную дорогу.

