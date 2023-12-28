Ляззат Ибрагимова: Уровень просрочки "Отбасы банка" самый низкий в банковском секторе

"Отбасы банк" поделился результатами работы за 2023 год. В рамках заседания общественного совета председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова представила результаты работы финучреждения за 2023 год.

На сегодняшний день банк входит в топ-3 по достаточности капитала и имеет самый низкий уровень просрочки в банковском секторе. Подробнее – в материале Zakon.kz

В Общественный совет "Отбасы банка" входят представители фонда "Бақытты шанырақ", риелторы, эксперты в области стратегических коммуникаций, журналисты, блогеры, общественники. Также на заседание в качестве эксперта был приглашен активист, первый руководитель общественного фонда "Не молчи, сирота" Руслан Турысбеков. С ним на заседании обсудили вопрос участия детей-сирот в Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года.

Председатель правления банка также отметила, что с каждым годом растет количество очередников на жилье, меняются условия госпрограмм, банк внедряет новые проекты, поэтому в банке заинтересованы в плотном взаимодействии с Общественным советом, активистами для прозрачной работы с населением по обеспечению его доступным жильем.

В текущем году кредитование в "Отбасы банке" было достаточно активным – к 1 декабря выдано порядка 58 тысяч займов. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет примерно до 70 тысяч займов, что на 10-12% меньше, чем за 2022 и 2021 годы. Общая сумма кредитов составила 874 млрд тенге, или на 20-25% меньше, чем в прошлом году.

"Это связано с тем, что мы повышаем культуру сбережений. Чтобы получить доступный заем, нужно копить. Человек больше не может принести половину суммы и на другой день получить кредит. Теперь эти деньги должны определенное время пролежать на депозите, поработать на систему жилищных строительных сбережений. В принципе, большинство людей, которые копят в "Отбасы банке", уже знают эти условия, поэтому рынок к этому изменению отнесся позитивно". Ляззат Ибрагимова

По коэффициентам ликвидности и достаточности капитала "Отбасы банк" находится в первой тройке всех банков. Таким образом, эти коэффициенты превышают нормативы Нацбанка РК в несколько раз, сообщила Ляззат Ибрагимова.

"Основное наше отличие заключается в том, что мы имеем самый низкий уровень просрочки. Наш NPL (просрочка более 90 дней) равен 0,09%. В банковском секторе он сейчас в среднем 3,29%, то есть у нас показатель фактически в 30 раз меньше. Второе отличие – это доля кредитного портфеля в активах банка. Сейчас очень много критики в отношении банков второго уровня, что они очень слабо кредитуют экономику и растет только потребительское кредитование и кредитование физических лиц. Кредитование бизнеса при этом очень сильно упало. Мы единственный банк, у которого сейчас 85% активов – это уже выданные кредиты. В целом по банковской системе эта цифра 50%. Однако это ненормальный показатель, когда на рынке очень много ликвидности и мало кредитов". Ляззат Ибрагимова

Кроме этого, "Отбасы банк" занимает 4 место по размерам активов – 3,8 трлн тенге, и собственному капиталу – 572 млрд тенге. Чистая прибыль банка составила 139 млрд тенге.

Ситуация по ипотеке

Что касается ипотечного рынка в целом, то 2023 год не привнес значительных изменений. Доля банка в портфеле ипотеки страны составляет 56%.

По обеспеченности жильем на одного проживающего ситуация также кардинально не поменялась. Коэффициент составил 23,4 что связано с высоким уровнем рождаемости.

"В этом году в Казахстане родилось пять 20-миллионных казахстанцев. От "Отбасы банка" мы подарили им сертификаты на открытие депозита номиналом 2 млн тенге каждый". Ляззат Ибрагимова

Всего в этом году построено 130 тысяч квартир, что меньше, чем в 2021 году. Такая ситуация сложилась из-за ужесточений требований к инфраструктуре в городах Алматы и Астана, а также усиления контроля за незаконным строительством.

Доля участников системы жилищно-строительных сбережений в этом году составила 25%. Это означает, что фактически каждый 4 взрослый в стране (из 10 млн экономически активного населения) является клиентом "Отбасы банк".

Новые проекты

В 2023 году в банке было запущено несколько новых проектов. В частности, в этом году "Отбасы банк" стал оператором программы "С дипломом – в село".

"Это уникальная программа, в рамках которой мы стали поверенным агентом. Участники программы получают кредит по ставке 0,01% (ГЭСВ от 0,01%). Фактически это аренда с выкупом. Выдается она строго тем специалистам, которые переехали в село. В основном это учителя, врачи, работники сельского хозяйства, ветеринары, зоотехники, работники акиматов". Ляззат Ибрагимова

В текущем году по проекту выдано 3000 займов на 15,5 млрд тенге.

"Также мы продолжили программу "Умай". Это наша спецпрограмма в партнерстве с Азиатским банком развития. Недавно в Тбилиси мы получили звание гендерного чемпиона среди 10 стран-участниц за активное продвижение гендерного равенства в стране". Ляззат Ибрагимова

Также "Отбасы банк" стал оператором одного из ключевых страновых проектов – "Национальный фонд – детям". Проект предполагает, что 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на целевые накопительные счета казахстанских детей до достижения ими 18 лет. Сумма будет распределяться на всех детей, проживающих в Казахстане, не достигших 18 лет. Ожидается, что первые деньги будут зачисляться на счета уже в начале 2024 года.

"Первые получатели, конечно, получат скромные суммы, но, в принципе, через 18 лет сумма накоплений составит около 4 тысяч долларов. Благодаря этому проекту нам впервые разрешили заниматься еще и образовательными депозитами". Ляззат Ибрагимова

По достижении совершеннолетия накопленную сумму дети смогут использовать на две цели: улучшение жилищных условий или оплату образования. Согласно проекту, приобрести жилье будет возможно только на территории Казахстана, а оплатить учебу можно будет как в Казахстане, так и в зарубежном учебном заведении.

Накопленную сумму со счета в ЕНПФ можно будет через уполномоченного оператора перевести на выбранную цель.

"Отбасы банк", как отмечалось выше, один из уполномоченных операторов этого важного социального проекта. С помощью его платформы enpf-otbasy.kz уже с начала 2024 года граждане, достигшие 18 лет, смогут воспользоваться полученными средствами. Участники программы смогут в режиме онлайн направить свои накопления на следующие цели:

выкуп жилища с возможностью использования собственных средств;

полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа;

внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе проведение ремонта;

пополнение депозита в "Отбасы банке";

пополнение депозита в рамках программы ГОНС (государственная образовательная накопительная система);

оплата за обучение в Казахстане;

оплата за обучение в других странах;

оплата кредита за обучение.

Получить подробную информацию по программе, а также задать все интересующие вопросы, связанные с ее реализацией и условиями, можно на специальной странице "Нацфонд – детям".