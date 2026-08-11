"Отбасы банк" рассказал о выявленных случаях мошенничества

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года прокомментировала случай мошенничества в банке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько человек пострадали из-за сотрудников "Отбасы банка", которые за деньги якобы продвигали людей в очереди на жилье и оказывали другие незаконные услуги.

"У нас в годовом отчете говорится о выявленных случаях, когда сотрудники получали незаконное вознаграждение за содействие клиентам и посредникам, и в том числе за продвижение в очереди на жилье. Это был единичный случай. Он был в апреле-мае 2025 года. Человек стоял в очереди, но для того, чтобы попасть в более льготную категорию, он поменял себе категорию на "Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью". Это происходило до того, как мы в августе 2025 года построили новую информационную систему", – сказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, этот случай стал для банка большим уроком. И чтобы минимизировать такие риски в будущем, как отметила Ляззат Ибрагимова, в новой информационной системе "Отбасы банка" сделали функцию цифрового следа, чтобы было видно, кто, когда и под каким логином заходил, что делал.

"С указанными двумя работниками трудовые договоры прекращены по инициативе банка, и по всем выявленным банком (фактам. – Прим. ред.) направлены заявления о привлечении данных работников к уголовной ответственности. Были заведены уголовные дела, и они находятся сейчас под следствием. Речь идет о мошеннических действиях со стороны работников одного регионального филиала и бизнес-аналитика центрального аппарата. Никакого ущерба не было, квартиру, которую распределили, на стадии подписания кредитного договора остановили и вернули. Она снова участвовала в распределении жилья", – заверила глава "Отбасы банка".

Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько жилья и когда могут получить очередники.