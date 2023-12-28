Итоги года лучшей медиакоманды Казахстана

Новый сезон - новые цели! Футбольная семья SD это большой организм состоящий из профессионального клуба, медийной команды, больших детских академий по всей стране и конечно же имеющий свою футбольную Базу Baqytbek Arena и большой стадион Sydyqbek Arena.

В 2023 году профессиональный клуб "SD Family Prof" успешно закрыли сезон выходом в Первую Лигу и теперь команда готовится к следующему важному этапу: подготовке состава способного сразиться за выход в Казахстанскую Премьер-Лигу. Новый этап требует сбора сильной и устойчивой команды, способной преодолеть новые вызовы и достижения.

Одним из главных пополнений профессиональной команды команды, является Булат Есмагамбетов. Главный тренер медийной команды SD Family занял должность спортивного директора казахстанского клуба.

Булат Есмагамбетов, выдающийся футбольный специалист приступил к работе в клубе "SD Family" на должности спортивного директора, основным акцентом которого станут команды, выступающие в Первой и Второй Лиге Казахстана, а также футбольные академии клуба.

В прошлом Есмагамбетов с успехом выступал за сборную Казахстана и различные клубы в Казахстане, России и Финляндии. Его опыт включает чемпионство в составе павлодарского "Иртыша" в 1997 году. После завершения игровой карьеры в 2000-х он успешно развивался в тренерской сфере, занимая посты главного тренера в клубах "Цесна", "Елимай", "Кайсар", "Кызылжар", а также работал на административных должностях в "Кайрате" и "Кайсаре".

Медийная команда клуба продемонстрировала отличные результаты, выиграв летний турнир 1XBET Media Football League и проведя захватывающие шоу матчи с ФК Амкал в городе Алматы, а также семейным дерби который прошел в городе Костанай в декабре уходящего года. Активная работа в социальных сетях помогла привлечь большое внимание к клубу и увеличить его популярность. Не менее важным является появление собственного стадиона и манежа, что создает прекрасные условия для тренировок и проведения игр. Новый стадион Sydykbek Arena уже принял у себя сборную Сан-Марино перед игрой против Казахстана в рамках отбора на Евро-2024.

Был снят сериал "Дорога к мечте" рассказывающей о жизни молодого футболиста. Данный сериал лишь подтверждает многогранность и амбициозность клуба SD Family, как самой медийной и креативной футбольной команды в Казахстане.Особенно радует запуск франшизы академии SD Family, что подчеркивает серьезное стремление клуба к развитию футбольной культуры и подготовке молодых талантов. Это важный шаг в развитии клуба, который открывает новые перспективы для молодых футболистов и укрепляет позиции клуба в футбольном сообществе.





Футбольная семья SD Family и компания 1XBET уже несколько лет сотрудничают в рамках партнерской программы. Продление спонсорства с компанией 1XBET еще одно доказательство правильного развития клуба и партнерских отношений.



"Мы благодарим наших генеральных партнеров за огромный вклад в развитие отечественного футбола" - отмечает руководитель SD Family Сыдыкбек Дидар, Благодаря поддержки главного спонсора спортивных эмоций, наши проекты в 2023 году реализовались и успешно набирают обороты, помогая многим футболистам не терять мотивацию в достижениях своих спортивных целей. В новом 2024 году мы поставили грандиозные цели как для профессиональной команды в Первой Лиге, так и для медийной команды, которая уже 17 января 2024 года поборется за чемпионство на самом масштабном турнире СНГ 1XBET MEDIA FOOTBALL LEAGUE, в котором также примут участие такие мастодонты медиа футбола как ФК Амкал и ФК 2DROTS.

Напомним, что генеральным спонсором турнира также являются наши друзья – компания 1XBET

Партнерский материал