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События

Президент побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:33 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона "Химик" в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, спортивный объект, оснащенный современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. В настоящее время здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:33

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:33

Фото: Акорда

Ранее Токаев оценил работу областного перинатального центра в Актобе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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