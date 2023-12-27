Парламент принял закон по вопросам недропользования

Депутаты Мажилиса 27 декабря 2023 года приняли закон по вопросам недропользования и экологии с корректировками Сената. Документ направлен на подпись президенту, сообщает Zakon.kz.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом. Корректировки верхней палаты наделяют правительство компетенцией по определению порядка включения в государственный учет полезных ископаемых.

Кроме того, включают в государственный учет полезных ископаемых сведения о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также данных, содержащихся в отчете об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых, принятым уполномоченным органом по изучению недр.

Среди поправок Сената также:

проведение добычи твердых полезных ископаемых на участке недр с запасами и ресурсами, включенными в государственный учет полезных ископаемых;

проведение слушаний, если в отчете об оценке величина ресурсов уменьшилась более чем на двадцать пять процентов относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий;

установление обязанностей для недропользователей по представлению копий отчетов об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;

установление ответственности для лиц, скрывающих или представляющих заведомо недостоверные (ложные) сведения о недрах и недропользовании в отчете об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых;

сохранение отчетов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК в отношение территорий участков недр, по которым действуют контракты либо лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, заключенные и выданные до 31 декабря 2023 года.

Поправки направили на подпись президенту.

Документ призван сделать геологоразведку углеводородов в Казахстане привлекательнее для инвесторов.

Он направлен на совершенствование законодательства в сфере недропользования и включает два основных блока поправок: