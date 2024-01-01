"Нацфонд – детям": сколько казахстанцев получат выплату в 2024 году

Фото: freepik

В 2024 году, по предварительным расчетам, более 250 тыс. молодых казахстанцев могут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

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