"Нацфонд – детям": сколько казахстанцев получат выплату в 2024 году
Фото: freepik
В 2024 году, по предварительным расчетам, более 250 тыс. молодых казахстанцев могут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.
Такими данными с Zakon.kz поделился директор Департамента бюджетного кредитования Национального фонда Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.
Он также рассказал, что является главное задачей фонда.
"Ключевой идеей инициативы является распределение национального богатства подрастающему поколению, которое послужит стартовым капиталом при вхождении во взрослый этап жизни".
1 января 2024 года официально запускается проект "Нацфонд – детям". В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
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