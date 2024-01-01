Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Нацфонд – детям": сколько казахстанцев получат выплату в 2024 году

дети Фото: freepik
В 2024 году, по предварительным расчетам, более 250 тыс. молодых казахстанцев могут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Такими данными с Zakon.kz поделился директор Департамента бюджетного кредитования Национального фонда Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.

Он также рассказал, что является главное задачей фонда.

"Ключевой идеей инициативы является распределение национального богатства подрастающему поколению, которое послужит стартовым капиталом при вхождении во взрослый этап жизни".

1 января 2024 года официально запускается проект "Нацфонд – детям". В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Читайте также

Снег, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
Снег, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
Сколько тысяч раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни
Сколько раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни
Праздничный салют в Астане: как это было
Праздничный салют в Астане: как это было
Динара Халдарова, Мухит Турсынали
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нумерология: тайны числа рождения
Нумерология: тайны числа рождения
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
выступление
Гимн Казахстана исполнил в Акорде Димаш Кудайберген
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: