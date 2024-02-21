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Прием заявок на участие в ЕНТ объявили в Казахстане

Прием заявок на участие в ЕНТ объявили в Казахстане Фото: Национальный центр тестирования
27 февраля 2024 года стартует прием заявлений для участия в мартовском Едином национальном тестировании, которое продлится до 10 марта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования подчеркнули, что зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет с 1 по 31 марта.

"В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, а также обучающиеся в выпускных классах школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

По данным ведомства, при регистрации на ЕНТ тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Также озвучено, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Прием заявок на участие в ЕНТ объявили в Казахстане

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократилось на 5 вопросов. Увеличилось количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Специалисты напомнили:

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

В заключении сказано, что 10 февраля 2024 завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

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