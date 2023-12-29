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В Акмолинской области закрыли пять трасс

предупреждение Фото: pixabay
29 декабря с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК КазАвтоЖол" закрыто движение на трассах:

  • Кокшетау – Рузаевка, км 0-61 (г. Кокшетау – гр. СКО);
  • Кокшетау – Омск, км 14-50 (г. Кокшетау – гр. СКО);
  • Астана – Петропавловск, км 304-341 (г. Кокшетау – гр. СКО);
  • Жезказган – Петропавловск, км 552-595 (гр. СКО – с. Сурган);
  • Екатеринбург – Алмата,  км 856-917 (гр. СКО – с. Жаксы).

Ранее сообщалось, что три блокпоста выставлены на дорогах Туркестанской области из-за непогоды.

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