В Акмолинской области закрыли пять трасс

Фото: pixabay

29 декабря с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

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