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Еще две трассы закрыли в Акмолинской области

закрытые дороги Фото: pixabay
4 декабря с 22:30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, порывистый ветер, дождь) в Акмолинской области закрыли две трассы республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги Кокшетау – Атбасар, 49-184 км (поселок Зеренда – город Атбасар).

Также с 23:00 закрыто движение на дороге Екатеринбург – Алматы, 1128-1247 км (поселок Астраханка – Астана)

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение. Затем в Акмолинской области закрыли 4 трассы. Из-за непогоды полицейские Астаны обратились к жителям и гостям столицы.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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