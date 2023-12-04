Еще две трассы закрыли в Акмолинской области

4 декабря с 22:30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, порывистый ветер, дождь) в Акмолинской области закрыли две трассы республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги Кокшетау – Атбасар, 49-184 км (поселок Зеренда – город Атбасар).

Также с 23:00 закрыто движение на дороге Екатеринбург – Алматы, 1128-1247 км (поселок Астраханка – Астана)

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение. Затем в Акмолинской области закрыли 4 трассы. Из-за непогоды полицейские Астаны обратились к жителям и гостям столицы.