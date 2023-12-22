Новогодний Алматы: самые красивые праздничные места в городе

С 20 декабря Алматы начал по-новогоднему преображаться. Уже нарядили самые популярные локации у горожан. Установили и торжественно зажгли главную елку южной столицы. Корреспондент Zakon.kz побывал в сказочных по красоте местах, которые способны вернуть каждого в беззаботное детство.

Фото: Zakon.kz

Считаные дни остались до главного январского торжества. Подготовка к новогодним праздникам идет полным ходом. Власти города стараются сделать так, чтобы волшебство этой даты чувствовалось в каждом микрорайоне Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Центральные улицы мегаполиса украшены сотнями световых иллюминаций, которые создают праздничную атмосферу независимо от погоды.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Световые декоративные конструкции и консоли с фигурами разных персонажей радуют детей и взрослых, повсеместно создавая праздничную обстановку.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прогуливаясь с близкими людьми по городу, можно сделать немало удачных снимков. К примеру, на фоне деревянных домиков и елочных игрушек с изысканным плетением на площади "Астана". По улице Толе би между проспектом Абылай хана и пешеходной улицей Панфилова можно увидеть потрясающие новогодние конструкции с яркой подсветкой.

Фото: Zakon.kz

Когда идешь по снежным проспектам, дух захватывает от мерцающего неба из гирлянд, которые традиционно натянули над пр. Панфилова.

Фото: Zakon.kz

Рождественские гирлянды установили и над алматинским Арбатом. Над прохожими раскинулся невероятной красоты навес из сверкающих лампочек и разноцветных елочных игрушек в виде шаров и барабанов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Тематика новогодних украшений продолжается и у здания КазНТОБ имени Абая (ГАТОБ). Там установлена новогодняя елка в классическом стиле с персонажами из балета и прочих музыкальных постановок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Административные здания и торговые центры также не остались без внимания. Их украсили иллюминацией различной тематики, стильными игрушками и фонариками.

Фото: Zakon.kz

Повсеместно можно встретить завораживающие элементы современной новогодней атрибутики: олени, огромные елочные игрушки, подарки с пышными бантами, шары и звезды. Они не только украсят ваши снимки, но и помогут перенести вас из будничной суеты в эйфорию волшебного праздника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Атмосфера Нового года чувствуется и на главных площадях города. Почти в каждом районе появилась своя зеленая красавица. Они установлены в Алмалинском районе на площади "Астана", перед КазНТОБ им. Абая. В Алатауском районе – на площадке перед ЛД "Алматы Арена".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: Zakon.kz

В Ауэзовском районе на площади перед Театром юного зрителя им. Н. Сац также будет установлена новогодняя елка, которая, как и в предыдущие годы, станет радовать глаз посетителей новогодних спектаклей почти до конца января.

Фото: Zakon.kz

В парке имени Первого Президента, который находится в Бостандыкском районе, создана масса праздничных локаций, которые оформлены в едином стиле.

Фото: Zakon.kz

На территории "Алматы Арены" установили новогодние композиции, елки и зажгли праздничные фонари.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кое-что еще в процессе монтажа. У здания спортивного комплекса появятся гирлянды, световые фигуры и различные точки для фотосессий горожан.

Фото: Zakon.kz

На площади Абая стоит роскошная 20-метровая участница новогодних гуляний и хороводов детворы. В преддверии самого волшебного праздника зимы у этой елки проходят выступления отечественных звезд эстрады, массовые мероприятия и запуск фейерверков. Кстати, во время встречи Нового 2024 года в небо Алматы запустят праздничный салют. А в ночь с 31 декабря по 1 января на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Новогодние елки также будут радовать алматинцев в каждом районе. Их установят на основных площадях: у Дворца спорта им. Балуана Шолака, в Жетысуском районе – по ул. Серикова, 2А, в Медеуском районе – на площади перед ЛД "Халык Арена", на высокогорном катке "Медеу", в Турксибском районе – у здания Дома школьников №6 по пр. Сейфуллина, а в Наурызбайском районе – в мкр. Шугыла, 347.

Фото: Zakon.kz

В едином стиле оформлено общественное пространство на пешеходных улицах – Панфилова, Жибек жолы, магистральные улицы: ул. Сатпаева, ул. Толе би, ул. Майлина, пр. Назарбаева, пр. аль-Фараби, пр. Абылай хана и др.



Фото: Zakon.kz

Алматинцы, готовясь к новогоднему торжеству и объезжая магазины в поисках подарков, коротая время в городских пробках, могут любоваться искрящейся красотой – перемигиванием ночных улиц в сиянии огней.

Фото: Zakon.kz

Над автомобилями парят светодиодные растяжки с шарами и бусами, а также установлены световые консоли, фигуры и прочие атрибуты праздника.

Фото: Zakon.kz

В длинные выходные можно успеть насладиться сверканием праздничного оформления и сделать памятные фотографии.

Фото: Zakon.kz

Все украшения преобразили улицы города. Мы встретили новогодние инсталляции для фотосессий в виде перевернутых шаров, украшенные лампочками, подарочные светящиеся коробки, а также множество разных персонажей из всем знакомых сказок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Радуют глаз световые тоннели, расположенные вдоль прогулочных улиц, освещая пространство между торговыми домами и высотками.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Гуляя по центральным улицам под небом из гирлянд, самое время подумать о планах на будущий год и помечтать.