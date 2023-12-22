Новогодний Алматы: самые красивые праздничные места в городе
Фото: Zakon.kz
Считаные дни остались до главного январского торжества. Подготовка к новогодним праздникам идет полным ходом. Власти города стараются сделать так, чтобы волшебство этой даты чувствовалось в каждом микрорайоне Алматы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Центральные улицы мегаполиса украшены сотнями световых иллюминаций, которые создают праздничную атмосферу независимо от погоды.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Световые декоративные конструкции и консоли с фигурами разных персонажей радуют детей и взрослых, повсеместно создавая праздничную обстановку.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Прогуливаясь с близкими людьми по городу, можно сделать немало удачных снимков. К примеру, на фоне деревянных домиков и елочных игрушек с изысканным плетением на площади "Астана". По улице Толе би между проспектом Абылай хана и пешеходной улицей Панфилова можно увидеть потрясающие новогодние конструкции с яркой подсветкой.
Фото: Zakon.kz
Когда идешь по снежным проспектам, дух захватывает от мерцающего неба из гирлянд, которые традиционно натянули над пр. Панфилова.
Фото: Zakon.kz
Рождественские гирлянды установили и над алматинским Арбатом. Над прохожими раскинулся невероятной красоты навес из сверкающих лампочек и разноцветных елочных игрушек в виде шаров и барабанов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Тематика новогодних украшений продолжается и у здания КазНТОБ имени Абая (ГАТОБ). Там установлена новогодняя елка в классическом стиле с персонажами из балета и прочих музыкальных постановок.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Административные здания и торговые центры также не остались без внимания. Их украсили иллюминацией различной тематики, стильными игрушками и фонариками.
Фото: Zakon.kz
Повсеместно можно встретить завораживающие элементы современной новогодней атрибутики: олени, огромные елочные игрушки, подарки с пышными бантами, шары и звезды. Они не только украсят ваши снимки, но и помогут перенести вас из будничной суеты в эйфорию волшебного праздника.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Атмосфера Нового года чувствуется и на главных площадях города. Почти в каждом районе появилась своя зеленая красавица. Они установлены в Алмалинском районе на площади "Астана", перед КазНТОБ им. Абая. В Алатауском районе – на площадке перед ЛД "Алматы Арена".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе на площади перед Театром юного зрителя им. Н. Сац также будет установлена новогодняя елка, которая, как и в предыдущие годы, станет радовать глаз посетителей новогодних спектаклей почти до конца января.
Фото: Zakon.kz
В парке имени Первого Президента, который находится в Бостандыкском районе, создана масса праздничных локаций, которые оформлены в едином стиле.
Фото: Zakon.kz
На территории "Алматы Арены" установили новогодние композиции, елки и зажгли праздничные фонари.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кое-что еще в процессе монтажа. У здания спортивного комплекса появятся гирлянды, световые фигуры и различные точки для фотосессий горожан.
Фото: Zakon.kz
На площади Абая стоит роскошная 20-метровая участница новогодних гуляний и хороводов детворы. В преддверии самого волшебного праздника зимы у этой елки проходят выступления отечественных звезд эстрады, массовые мероприятия и запуск фейерверков. Кстати, во время встречи Нового 2024 года в небо Алматы запустят праздничный салют. А в ночь с 31 декабря по 1 января на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Новогодние елки также будут радовать алматинцев в каждом районе. Их установят на основных площадях: у Дворца спорта им. Балуана Шолака, в Жетысуском районе – по ул. Серикова, 2А, в Медеуском районе – на площади перед ЛД "Халык Арена", на высокогорном катке "Медеу", в Турксибском районе – у здания Дома школьников №6 по пр. Сейфуллина, а в Наурызбайском районе – в мкр. Шугыла, 347.
Фото: Zakon.kz
В едином стиле оформлено общественное пространство на пешеходных улицах – Панфилова, Жибек жолы, магистральные улицы: ул. Сатпаева, ул. Толе би, ул. Майлина, пр. Назарбаева, пр. аль-Фараби, пр. Абылай хана и др.
Фото: Zakon.kz
Алматинцы, готовясь к новогоднему торжеству и объезжая магазины в поисках подарков, коротая время в городских пробках, могут любоваться искрящейся красотой – перемигиванием ночных улиц в сиянии огней.
Фото: Zakon.kz
Над автомобилями парят светодиодные растяжки с шарами и бусами, а также установлены световые консоли, фигуры и прочие атрибуты праздника.
Фото: Zakon.kz
В длинные выходные можно успеть насладиться сверканием праздничного оформления и сделать памятные фотографии.
Фото: Zakon.kz
Все украшения преобразили улицы города. Мы встретили новогодние инсталляции для фотосессий в виде перевернутых шаров, украшенные лампочками, подарочные светящиеся коробки, а также множество разных персонажей из всем знакомых сказок.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Радуют глаз световые тоннели, расположенные вдоль прогулочных улиц, освещая пространство между торговыми домами и высотками.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Гуляя по центральным улицам под небом из гирлянд, самое время подумать о планах на будущий год и помечтать.