Уровень реки в городе Кокшетау взят под контроль

В Акмолинской области в связи с резким потеплением начал быстро таять снег. Как следствие, уровень воды в реке Кокшетау поднялся, передает Управление внутренней политики.

По информации городского акимата, утром 28 марта наблюдался перелив воды через автодорожный мост возле средней школы №12, что привело к затоплению нескольких близлежащих построек.

Сейчас ведутся соответствующие работы, уровень реки взят под контроль. Принято решение временно закрыть данный мост.

В данный момент на месте проводятся противопаводковые мероприятия, где принимают участие 41 человек личного состава и 9 мотопомп Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, а также 13 человек, 7 единиц инженерной техники от местных исполнительных органов.

Также в работу привлечены 50 курсантов Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина.

Фото: УВП Акмолинской области

Как далее отметили в акимате города, вдоль реки Кылшакты возведены искусственные дамбы на 40 погонных метрах, перекрывающие ул. Ашимова по мосту, механизированным способом производилась очистка оголовка моста от льда и мусора. Вдоль реки вырублено около 12 тысяч квадратных метров камыша.

Аналогичные работы ведутся и в других районах областного центра.

"Вдоль основной и дополнительной водоотводных канав периодически производится очистка от мусора водопропускных сооружений. В микрорайоне "Застанционный" производится укрепление и устройство дамб, для чего завезено 60 м3 дресвы, производится очистка водопропускных сооружений около улиц. Также производится отвод талых вод в микрорайонах Сары-Арка, Бирлик, – проинформировали в акимате города.

Ответственные специалисты заявляют, что ситуация выправляется.