Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Уровень реки в городе Кокшетау взят под контроль

Уровень реки в городе Кокшетау взят под контроль, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:09 Фото: УВП Акмолинской области
В Акмолинской области в связи с резким потеплением начал быстро таять снег. Как следствие, уровень воды в реке Кокшетау поднялся, передает Управление внутренней политики.

По информации городского акимата, утром 28 марта наблюдался перелив воды через автодорожный мост возле средней школы №12, что привело к затоплению нескольких близлежащих построек.

Сейчас ведутся соответствующие работы, уровень реки взят под контроль. Принято решение временно закрыть данный мост.

В данный момент на месте проводятся противопаводковые мероприятия, где принимают участие 41 человек личного состава и 9 мотопомп Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, а также 13 человек, 7 единиц инженерной техники от местных исполнительных органов.

Также в работу привлечены 50 курсантов Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина.

Уровень реки в городе Кокшетау взят под контроль, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:09

Фото: УВП Акмолинской области

Как далее отметили в акимате города, вдоль реки Кылшакты возведены искусственные дамбы на 40 погонных метрах, перекрывающие ул. Ашимова по мосту, механизированным способом производилась очистка оголовка моста от льда и мусора. Вдоль реки вырублено около 12 тысяч квадратных метров камыша.

Аналогичные работы ведутся и в других районах областного центра.

"Вдоль основной и дополнительной водоотводных канав периодически производится очистка от мусора водопропускных сооружений. В микрорайоне "Застанционный" производится укрепление и устройство дамб, для чего завезено 60 м3 дресвы, производится очистка водопропускных сооружений около улиц. Также производится отвод талых вод в микрорайонах Сары-Арка, Бирлик, – проинформировали в акимате города.

Ответственные специалисты заявляют, что ситуация выправляется.

Читайте также

Бектенов посетил паводкоопасный регион Казахстана
Бектенов посетил паводкоопасный регион Казахстана
Назначен новый начальник полиции Карагандинской области
Назначен новый начальник полиции Карагандинской области
В центре Алматы хотели построить ЖК на месте парка
В центре Алматы хотели построить ЖК на месте парка
Айсулу Омарова
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: