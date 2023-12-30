Алматинцы поделились кадрами снегопада в городе
Фото: Telegram/dots_foto
29 декабря после нескольких дней теплой погоды Алматы порадовал жителей и гостей города снегопадом. Читатели Zakon.kz решили поделиться кадрами заснеженного города.
Самое главное – алматинцы, переживавшие, что останутся на новогоднюю ночь без снега, успокоились.
Он завалил город буквально за ночь и побудил наших подписчиков на красивые съемки.
Акимат Алматы представил расписание, где жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия.
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