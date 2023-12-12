Благодаря международному сигналу о помощи сотрудница полиции помогла актюбинцу

Сотрудница полиции Актобе спасла от преступников парня, который показал ей жестом о том, что нуждается в помощи, сообщает Zakon.kz.

9 декабря в ходе проведения профилактических мероприятий на административном участке инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила 3 молодых парней, которые разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе по проспекту Абулх­аир хана.

"Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Их действия вызвало подозрение у инспектора. Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи. Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина сразу же позвонила на 102". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Отмечается, что до приезда коллег она решила предпринять попытку самостоятельно задержать правонарушителей. Она заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож, и попробовала начать с ними разговор. За это время отряд полиции успел добрался до места происшествия.

По прибытию стражи порядка задержали правонарушителей. Установлено, что молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами. Иные обстоятельства дела выясняются полицией.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что полицейские Атырауской области помогли появиться на свет трем малышам.