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Полицейские Павлодара помогли довезти задыхающегося ребенка в больницу

Двое инспекторов в Павлодаре помогли быстро довести 2-х летнего ребенка в больницу, сообщает Zakon.kz.

Вечером 29 декабря по улице Камзина, к патрульным полицейским Сыздыкову Казбеку и Камзину Талгату обратился мужчина.

Водитель авто Берик Алпысбаев пояснил, что в машине находится 2-летний ребенок, который отравился и уже начал синеть. Он просил сопроводить их в больницу. Полицейские, включив сигнальные устройства, сопроводили авто с ребенком в детскую областную больницу. После осмотра врачом, ребенка забрали в реанимацию.


Старший инспектор Казбек Сыздыков рассказал, что для них главной задачей было спасение жизни ребенка. 

"Была важна каждая секунда, так как в это время на улицах города было многолюдно", - рассказал страж порядка.

Алпысбаев в свою очередь поблагодарил полицейских.

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