Подарок к Новому году: житель столицы выиграл квартиру

Казахстанец принял участие в самой масштабной акции года "Квартиромания" и стал обладателем суперприза этого года – квадратных метров стоимостью 50 млн тенге. В торжественной обстановке победителя поздравили организаторы акции и казахстанские блогеры, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыш проходит ежегодно. И именно перед долгожданным праздником зимы, когда и взрослые, и дети ждут волшебства, ключи от квартиры традиционно вручают в торжественной обстановке.

В этот раз счастливым обладателем столичной квартиры стал Бауржан К. из Астаны.

Розыгрыш "Квартиромания" от лотереи LOTO Club проходил со 2 октября по 28 декабря. В акции приняли участие 63 313 человек, было распределено 2 448 388 купонов. Среди этого числа купонов победителя определяли путем составления номера купона из последовательно выпадающих в случайном порядке шаров. Победная комбинация 613 37 98 выпала участнику из Астаны, который и стал обладателем квартиры.

Фото победителя лотереи. Zakon.kz

Из-за сложных погодных условий в Казахстане произошла отмена большинства авиарейсов по разным направлениям. Вместе с тем из Астаны отменили 27 авиарейсов. В их числе значился и перелет в город Алматы, который должен был совершить наш герой. К сожалению, победитель не смог прибыть в южную столицу, но мероприятие состоялось и прошло в онлайн-режиме.



Корреспонденту Zakon.kz удалось поговорить с обладателем неожиданного сюрприза к Новому году – квартиры или 50 млн тенге в качестве выигрыша.

Когда состоялось прямое включение из Алматы, где собрались организаторы лотереи, блогеры и представители СМИ, Бауржан находился в аэропорту, ожидая вылета. Его приехал поддержать известный блогер Нурлан Батыров. Это помогло мужчине не только не расстроиться из-за отмены поездки, но и быстрее поверить в реальность происходящего. По словам победителя, он до последней минуты не верил, что это правда.

Фото: Zakon.kz

Бауржан проживает в столице с супругой и дочкой. Мужчина трудится строителем. Он рассказал, что сначала не поверил новости о том, что он счастливый обладатель квартиры, когда ему впервые позвонили из LOTO Club. О неожиданном везении первой он сообщил супруге.



Нынешний победитель неоднократно участвует в розыгрышах, покупая лотерейные билеты, и чаще всего не поштучно, а сразу несколько. И наконец ему улыбнулась удача, делится эмоциями Бауржан.

"Приобретаю билеты уже много лет. Когда в количестве 10 штук, когда парочку. Никогда ничего не выигрывал, а тут такой крупный приз. В этот раз я купил два билета, и один из них оказался счастливым, – рассказал победитель.

В заключение Бауржан пожелал всегда верить в свою удачу, и тогда она придет!

Представитель компании LOTO Club поздравила победителя и продемонстрировала всем присутствующим в студии ключи от заветной квартиры, которые сегодня торжественно должны были вручить Бауржану. Также поздравил счастливчика и представитель национального оператора лотереи "Сәтті Жұлдыз". К поздравлениям присоединились казахстанские блогеры, пожелав самого доброго в канун Нового 2024 года, и, конечно же, новых побед!

Фото: Zakon.kz

Представители тиражной клубной лотереи LOTO Club, единого национального оператора "Сәтті Жұлдыз", отмечают, что одним из основополагающих принципов работы национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" является ведение деятельности согласно правилам "Ответственной игры" (Responsible Gaming). Согласно закону, оператор лотереи направляет на развитие отечественного спорта 10% своей выручки ежеквартально.



Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день на развитие спорта направлено 11,4 млрд тенге. Более того, с 1 января текущего года оператор лотереи направляет 10% от своей прибыли для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки в Общественный фонд "Қазақстан Халқына".



За 2023 год в рамках клубной тиражной лотереи было также разыграно 3 автомобиля KIA K5 и один Mercedes-Benz GLC Coupe 220 d AMG. Обладателями автомобилей стали участники лотереи из городов Костанай, Кызылорда, Петропавловск и Астана.

Участниками акций могут стать только зарегистрированные в сети лотерейных клубов участники, достигшие 21 года.