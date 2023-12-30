В аэропорту Астаны задержали 27 рейсов

С 09:30 до 12:00 в связи со сложными метео условиями аэродром международного аэропорта Астаны закрыт, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт, сообщили в пресс-службе.

Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлета и посадки в аэропорту.

Аэропорт принес извинения за неудобства, причиненные пассажирам.

"Главный принцип в авиации – безопасность", - заключили в пресс-службе аэропорта.

Ночью 30 декабря в/из аэропорта Астана задержали 12 рейсов на вылет, 19 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий.