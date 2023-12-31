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Полицейские ВКО получили 135 новых служебных автомобилей

новые авто Фото: пресс-центр ВКО
Автомобили предназначены для патрульных и участковых инспекторов, в том числе и вновь созданных районов области, где один участковый инспектор полиции обслуживает несколько населенных пунктов протяженностью до 50-70 километров.

А также машины получат кинологическая и природоохранные службы ВКО.

После церемонии вручения ключей аким области Ермек Кошербаев и начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков осмотрели новый транспорт и поздравили личный состав полиции с наступающим Новым годом.

машины

Фото: пресс-центр ВКО

В завершение гарнизонного развода глава полиции области обратился к личному составу:

люди

Фото: пресс-центр ВКО

"Охрана общественного порядка, профилактика преступлений и недопущение нарушений правил дорожного движения – вот наши основные задачи. Автопарк полицейских не обновлялся с 2017 года. И я выражаю благодарность акиму области и всему личному составу за проделанную работу в уходящем году", – сказал Ерлан Омарбеков.
полицейский

Фото: пресс-центр ВКО

полиция

Фото: пресс-центр ВКО

Уже в новогоднюю ночь новый автотранспорт будет патрулировать улицы областного центра.

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