Полицейские ВКО получили 135 новых служебных автомобилей

Фото: пресс-центр ВКО

Автомобили предназначены для патрульных и участковых инспекторов, в том числе и вновь созданных районов области, где один участковый инспектор полиции обслуживает несколько населенных пунктов протяженностью до 50-70 километров.

А также машины получат кинологическая и природоохранные службы ВКО. После церемонии вручения ключей аким области Ермек Кошербаев и начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков осмотрели новый транспорт и поздравили личный состав полиции с наступающим Новым годом. Фото: пресс-центр ВКО В завершение гарнизонного развода глава полиции области обратился к личному составу: Фото: пресс-центр ВКО "Охрана общественного порядка, профилактика преступлений и недопущение нарушений правил дорожного движения – вот наши основные задачи. Автопарк полицейских не обновлялся с 2017 года. И я выражаю благодарность акиму области и всему личному составу за проделанную работу в уходящем году", – сказал Ерлан Омарбеков. Фото: пресс-центр ВКО Фото: пресс-центр ВКО Уже в новогоднюю ночь новый автотранспорт будет патрулировать улицы областного центра. Читайте также Подарок к Новому году: житель столицы выиграл квартиру

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