Колонну из трех тысяч машин сопровождает полиция по трассе Астана – Темиртау
Фото: скриншот видео
В 11:00 31 декабря из города Астаны в направлении города Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. В колонне наблюдается около 3000 автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Как сообщалось ранее, наблюдается временное прекращение осадков и снижение скорости ветра по участку Астана – Темиртау, которая предоставила допустимую норму видимости для проезда.
"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения активно продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части, на линии задействовано 20 единиц техники и более 30 человек". Пресс-служба "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение.
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