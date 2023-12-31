Колонну из трех тысяч машин сопровождает полиция по трассе Астана – Темиртау

Фото: скриншот видео

В 11:00 31 декабря из города Астаны в направлении города Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. В колонне наблюдается около 3000 автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: