Колонну из более чем 400 автомобилей сопровождает полиция по трассе Астана – Темиртау

Во время непогоды на трассе Астана – Темиртау застряли сотни автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", в 16.30 4 февраля по направлению Астана – Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин при сопровождении сотрудников "ҚазАвтоЖол" и МПС.

"В колонне наблюдается более 400 автотранспортных средств. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения активно продолжаются работы по очистке проезжей части", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение.



"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 5 февраля, которое затронуло 12 регионов республики.

