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Колонну из более чем 400 автомобилей сопровождает полиция по трассе Астана – Темиртау

Колонну из свыше 400 автомобилей сопровождает полиция по трассе Астана – Темиртау Фото: pixabay
Во время непогоды на трассе Астана – Темиртау застряли сотни автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", в 16.30 4 февраля по направлению Астана – Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин при сопровождении сотрудников "ҚазАвтоЖол" и МПС.

"В колонне наблюдается более 400 автотранспортных средств. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения активно продолжаются работы по очистке проезжей части", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение. 

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 5 февраля, которое затронуло 12 регионов республики. 

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Еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение
Диана Абдуллаева
Астана Караганда
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