Список стран, в которых раньше и позже Казахстана отметят Новый год

Пока казахстанцы только готовятся встретить Новый год, в ряде стран это событие уже отмечают. Всему виной – разница часовых поясов. Редакция Zakon.kz подготовила список стран, в которых раньше и позже Казахстана куранты пробьют 12 часов.

Самыми первыми Новый год встретят жители Кирибати. Это островное государство, расположенное в западной части Тихого океана. Страна поделена на три часовых пояса и именно в восточной части страны праздник встречают первыми на планете. В Кирибате Новый год наступил 31 декабря в 16:00 по времени Астаны.

В какое время отмечают страны Новый год по планете:

17:00 Новая Зеландия, Фиджи, острова Тонга.



18:00 Остров Рождества, Самоа.

18:00 Камчатка.

19:00 Магадан, Южно-Сахалинск.

Сидней, Мельбурн , Канберра, Вануату.

20:00 Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.

Гуам, Папуа-Новая Гвинея.

21:00 Чита, Благовещенск, Якутск.

КНДР, Южная Корея, Япония,

22:00 Иркутск, Улан-Удэ.

Бруней, Китай, Малайзия.

23:00 Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск.

Вьетнам, Таиланд.

00:00 Омск,

Киргизия, Казахстан.

01:00 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, Уфа.

Мальдивы, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

02:00 Самара, Ижевск, Астрахань, Саратов, Ульяновск.

Азербайджан, Армения, Грузия.

03:00 Москва.

01:00 Калининград.

Болгария, Греция, Израиль, Украина, Финляндия, Эстония, ЮАР.

04:00 Австрия, Германия, Испания, Италия, Сербия, Франция, Швейцария, Швеция

06:00 Великобритания, Ирландия, Исландия, Португалия, Канарские острова.

07:00 Кабо-Верде.

09:00 Аргентина, Чили, Бразилия,

10:00 Венесуэла, Доминикана.

11:00 Куба, Нью-Йорк и восточные штаты США, Багамские острова.

12:00 Гондурас, Коста-Рика, центральные штаты США, Мексика.

13:00 Канада.

14:00 Лос-Анджелес и западные штаты США.

15:00 Аляска.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года казахстанские скрипачки устроили концерт для пассажиров поезда Караганда – Омск.