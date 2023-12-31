Список стран, в которых раньше и позже Казахстана отметят Новый год
Самыми первыми Новый год встретят жители Кирибати. Это островное государство, расположенное в западной части Тихого океана. Страна поделена на три часовых пояса и именно в восточной части страны праздник встречают первыми на планете. В Кирибате Новый год наступил 31 декабря в 16:00 по времени Астаны.
В какое время отмечают страны Новый год по планете:
17:00 Новая Зеландия, Фиджи, острова Тонга.
18:00 Остров Рождества, Самоа.
18:00 Камчатка.
19:00 Магадан, Южно-Сахалинск.
Сидней, Мельбурн , Канберра, Вануату.
20:00 Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Гуам, Папуа-Новая Гвинея.
21:00 Чита, Благовещенск, Якутск.
КНДР, Южная Корея, Япония,
22:00 Иркутск, Улан-Удэ.
Бруней, Китай, Малайзия.
23:00 Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск.
Вьетнам, Таиланд.
00:00 Омск,
Киргизия, Казахстан.
01:00 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, Уфа.
Мальдивы, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
02:00 Самара, Ижевск, Астрахань, Саратов, Ульяновск.
Азербайджан, Армения, Грузия.
03:00 Москва.
01:00 Калининград.
Болгария, Греция, Израиль, Украина, Финляндия, Эстония, ЮАР.
04:00 Австрия, Германия, Испания, Италия, Сербия, Франция, Швейцария, Швеция
06:00 Великобритания, Ирландия, Исландия, Португалия, Канарские острова.
07:00 Кабо-Верде.
09:00 Аргентина, Чили, Бразилия,
10:00 Венесуэла, Доминикана.
11:00 Куба, Нью-Йорк и восточные штаты США, Багамские острова.
12:00 Гондурас, Коста-Рика, центральные штаты США, Мексика.
13:00 Канада.
14:00 Лос-Анджелес и западные штаты США.
15:00 Аляска.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года казахстанские скрипачки устроили концерт для пассажиров поезда Караганда – Омск.