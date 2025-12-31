Путешествие во времени: какие страны встретят Новый год раньше Казахстана

Пока мы лишь предвкушаем, кто-то уже может пробовать торжество большой ложкой. А все коварство часовых поясов! Впрочем, в 2026-м рано или поздно окажутся все. А пока казахстанцы ждут своего часа, Zakon.kz расскажет, где он уже пробил.

Кирибати

Жителям маленького островного государства повезло – они первыми вступают в будущее, пока все остальные топчутся по прошлому.

Страна-счастливчик располагается в Тихом океане. Если верить открытым источникам, в 90-х некий кандидат в президенты пообещал разделить Кирибати на три часовых пояса. Обещание он сдержал, что и обеспечило восточной части привилегию провожать старый и чествовать наступивший год раньше остальных – 31 декабря около 16:00 по времени Астаны. Так что, пока мы с вами еще только рубим колбасу на оливье и перетаскиваем стол-книжку под гнетом страха остаться без пальцев, местные жители уже вовсю веселятся в теплом семейном кругу. Да, здесь Новый год – это тоже в основном семейные и общинные торжества, разве что приправленные национальным колоритом и совсем не зимними пейзажами. А чем плоха вечеринка на пляже?

Фото: pixabay

Новая Зеландия

Конкретно остров Чатем, отдаленный от основных островов Новой Зеландии и находящийся в специальном часовом поясе. Здесь тотальный Jingle Bells тоже случится между 16 и 17 часами по астанинскому времени.

Впрочем, новозеландская вариация новогодних гуляний принципиально отличается от тех картинок, что вырисовываются в голове среднестатистического жителя СНГ. Здесь царствуют пикники, барбекю и серфинг, а пространство вокруг украшают не "елки в треугольных платьях", а экзотические для нас деревья похутукава.

Фото: pixabay

Россия

Не вся, конечно, а лишь ее часть. К примеру, на Камчатке пробка вылетит из бутылки шампанского под аккомпанемент курантов в тот момент, когда мы еще ни в одном глазу: 17:00 по нашему столичному.

Восточная Австралия

Сидней, Мельбурн встретят 2026-й в 18:00 по нашему времени. Местных ждут фейерверки, масштабные гуляния, но все под тем же "летним" соусом. Кстати, в качестве главного символа тоже используется метросидерос, он же вышеупомянутая похутукава.

Фото: pexels

Кот-д'Ивуар (Западная Африка)

Подхватит эстафету в 19:00. Что до традиций и кухни, они здесь прямо совсем неожиданные: гонки с яйцом во рту, фестивали масок, бананы...

Фото: pexels

Южная Корея

Встретит в 20:00, но, как говорится, не от всей души. По крайней мере, старшее поколение относится к Новому году на западный манер с прохладцей. С куда большим пиететом – к "настоящему", корейскому Новому году. Иначе говоря, празднику Соллаль, который отмечается по лунному, а не солнечному календарю. Включает семейные ритуалы и поедание традиционных блюд. Визиты к родственникам обязательны.

Фото: pixabay

Китай

Хотя китайский Новый год наступит лишь 17 февраля, когда весь остальной земной шар уже совершенно позабудет о радостном кутеже, 1 января здесь все же случится раньше, чем у нас, – примерно в 21:00 по времени Астаны.

Фото: pixabay

Индонезия

Войдет в 2026-й около 22:00 по нашему времени. Что интересно, 1 января Индонезия, как все, вволю повеселится, а в марте встретит Ньепи – местный Новый год, который в корне отличается от привычной шумной суеты. Это день тишины с шествиями чудищ по улицам, когда не то что музыку – даже свет включать нельзя!

Фото: pixabay

Вместе с нами

За час до Казахстана бокалы поднимут Кыргызстан, Бангладеш, Бутан и целый ряд регионов России.

Мы же отметим праздник в теплой компании Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Мальдив и, опять же, регионов РФ с екатеринбургским временем.

Хотя, конечно, в этом вопросе первых нет и отстающих. Главное, что, как считают психологи, новогодняя ночь действительно способна изменить нашу жизнь к лучшему. Надо лишь правильно загадать желание. А секрет волшебства откроется здесь.