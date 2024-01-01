Токаев: Уходящий 2023 год стал для нашей страны годом непростых испытаний

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с новым, 2024 годом опубликовала Акорда. В своем обращении к соотечественникам глава государства назвал уходящий год годом больших достижений и непростых испытаний, сообщает Zakon.kz.

Совсем скоро наступит Новый год, который мы встречаем всей страной. В эти моменты мы все говорим друг другу теплые пожелания, подводим итоги уходящего года, строим планы на год грядущий. С такого единения нашего народа начинается единство нашей священной Родины.



Уходящий 2023 год стал для нашей страны годом больших достижений и непростых испытаний. Радости и трудности неизбежно сменяют друг друга – это закон жизни. Но мы всегда уверенно смотрим в будущее.

В этом году численность населения Казахстана перешагнула знаменательный рубеж, достигнув 20 миллионов человек. Это была долгожданная и воодушевляющая новость для всех нас. Рост населения – залог мощи и процветания государства, а счастливая семья – основа благополучия страны.

Казахстан неуклонно движется своим стратегическим курсом устойчивого прогресса. Благодаря сплоченности, упорному труду всех граждан мы воплотили в жизнь масштабные реформы на пути обновления и модернизации, укрепили фундамент нашего государства.

Мы провозгласили ключевой задачей государственной политики обеспечение верховенства закона и порядка, приняв конкретные меры в этом направлении. Запущены крупные проекты в сферах образования и здравоохранения, начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Все эти важные шаги нацелены на повышение качества жизни граждан.

Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, в результате чего открыты необходимые стране предприятия, созданы новые рабочие места. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики.

Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ. Добросовестным аграриям будут переданы не используемые долгие годы миллионы гектаров земельных угодий.

Ранее сообщалось, что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.