Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Судьба нашей Родины зависит только от нас – Токаев

Судьба нашей Родины зависит только от нас – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 11:56 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней выступил с обращением к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил казахстанцам, что означает демократия.

"Обращаюсь ко всем соотечественникам: все мы должны помнить, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать. Именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире. Благополучие каждого гражданина и судьба нашей Родины зависят только от нас. Наш общий долг – создать прочный фундамент для последующих поколений, чтобы наши дети и внуки смогли приумножить наши достижения".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "будущее страны – в руках молодых".

"Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем – во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи – масштабные, предстоит еще много работы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал, кого всегда будет поддерживать государство. О том, с чего начал свое выступление Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней, можете узнать здесь.

Читайте также

Токаев, президент, Amanat
Токаев: Соцсети могут превратить в настоящих зомби не только детей, но и взрослых
Зерно, пшеница, сельское хозяйство, сельхозтехника, сбор зерна, комбайнеры, поле
Прогноз по урожаю зерновых озвучили в Минсельхозе
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Как не стать жертвой мошенников: важные рекомендации от полиции
Динара Халдарова
AMANAT Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Молодежь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: