Судьба нашей Родины зависит только от нас – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней выступил с обращением к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил казахстанцам, что означает демократия.

"Обращаюсь ко всем соотечественникам: все мы должны помнить, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать. Именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире. Благополучие каждого гражданина и судьба нашей Родины зависят только от нас. Наш общий долг – создать прочный фундамент для последующих поколений, чтобы наши дети и внуки смогли приумножить наши достижения". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "будущее страны – в руках молодых".

"Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем – во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи – масштабные, предстоит еще много работы". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал, кого всегда будет поддерживать государство. О том, с чего начал свое выступление Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней, можете узнать здесь.